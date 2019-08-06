Yazın kahvaltı sofralarından eksik olmayan ve yaz meyvelerinden yapılan nefis reçel tariflerini sizinle paylaştık. Dalından taze taze yediğiniz meyveleri reçele dönüştürerek, uzun süre tadını çıkarabilirsiniz. Yaz meyvelerinden oluşan birbirinden farklı ve lezzetli reçel tariflerimizi mutlaka deneyin. İşte yaz meyvelerinden yapılan reçel tarifleri...

Vişne reçeli tarifi





Malzemeler:

-1 kg vişne

-1 kg toz şeker

-1/2 adet taze sıkılmış limon suyu

-1 adet limon tuzu (küçük bir parça)

Nasıl yapılır?

-Sap kısımlarını aldıktan sonra bol suda yıkadığınız vişnelerin fazla suyunu süzdürün.

-Bir kürdan (kürdanı vişnelerin orta kısmına batırıp dikkatli bir şekilde çekirdek etrafında döndürün ve yukarı kaldırın) ya da özel bir aparat yardımıyla vişnelerin çekirdeklerini tek tek ayıklayın.

-Çekirdekleri ayıklanmış vişneleri bir kat vişne bir kat toz şeker olmak üzere derin bir tencereye alın. Vişneleri, kapağı kapalı tencerede bir gece ya da en az 5-6 saat kadar bekletin.

-Toz şeker sayesinde suyunu salan vişneleri ocağa alın. Kısık ateşte, çok fazla karıştırmadan kaynamaya bırakın.

-Kıvam almaya başlayan reçele taze sıkılmış limon suyu ve limon tuzu katıp 5 dakika daha kaynatın.

-Ocaktan aldığınız reçeli ılındıktan sonra kavanozlara doldurup ağız kısımlarını sıkıca kapatın. Serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Kahvaltı saatlerinde sevdiklerinizle paylaşın.

İncir reçeli tarifi





Malzemeler:

-1 kg olgun incir

-1 kg toz şeker

-Yarım limon

-İsteğe göre 4-5 adet karanfil ya da çubuk tarçın

Nasıl yapılır?

-İncirlerinizin saplarını kesmeden yıkayın ve süzülmesi için bir bez üzerine alın. Geniş bir çelik tencereye sapları yukarı bakacak şekilde incirleri dizin.

-Dizdiğiniz incirlerin üzerini şekerin tamamını dökerek kaplayın ve kapağını kapatarak 1 gece bekletin.

-Kısık ateşte reçel koyulaşana kadar (çok az ve itinayla karıştırın) pişirin.

-Ocaktan almadan 4-5 dakika önce yarım limon suyunu ekleyin ve bir taşım kaynatarak ocaktan alın.

-İster sıcak ister soğuk olarak kavanozlara paylaştırın sıkıca ağzını kapadığınız kavanozlar soğuduktan sonra buzdolabında saklayın.

Kara dut reçeli tarifi





Malzemeler:

-1 kg karadut

-1 kg toz şeker

-1 tatlı kaşığı limon suyu

Nasıl yapılır?

-Karadut yıkanır ve suyu süzülür.Bir tencerede üzerine toz şeker eklenerek 3-5 saat beklemeye bırakılır.

-Bu sürede şekerler yavaş yavaş erimeye başlar.Ardından tencere ocağa alınarak kaynatılır.

-Şerbeti reçel kıvamı almaya başlayıncaya kadar kaynatılır.

-Dutların erimemesi için çok uzun süre kaynatılması önerilmez.(yaklaşık yarım saat)

-Ocaktan almaya yakın limon suyu da ilave edilir.

-Kaynar halde kavanoza boşaltılıp kapağını sıkıca kapatılır.

Böğürtlen reçeli tarifi





Malzemeler:

-600 g böğürtlen

-400 g toz şeker

-Yarım çay kaşığı limon tuzu

Nasıl yapılır?

-Böğürtlenlerimizi yıkıyoruz. Çelik tencere alıyoruz üzerine şekerimizi ekliyoruz ve 30dk kadar bekletiyoruz. Ara ara salçalı suya ve yağlı yemeğe girmemiş tahta kaşıkla karıştırıyoruz.

-Önce harlı ateşte, sonra kısık ateşte 20 dakika kaynatıyoruz.

-Ateşten indirmeden 1-2 dk önce limon tuzunu ekleyin, karıştırın ve ateşten indirin.

-Reçeliniz size sulu gelecektir, 1-2 gün cam bir kaba boşaltarak; güneşli, tozsuz ve rüzgar alan bir yerde üzerine tülbent kapatarak, arada bir karıştırarak kıvam elde etmesini sağlayın.

-Özellikle jöleleşen bu reçeliniz tartlarınızda da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

-Kavanozlayıp, serin yerde saklayın.

Şeftali reçeli tarifi





Malzemeler:

-1 kg şeftali (kabukları soyulmuş)

-800 gram toz şeker

-1/2 tatlı kaşığı tereyağı

-1/2 tatlı kaşığı limon tuzu

Nasıl yapılır?

-Kabukları soyulup, çekirdekleri çıkarılmış 1 kilogram şeftaliyi küp küp doğrayın ve yarısını derin bir tencereye aktarın.

-Bir kat şeftali, bir kat toz şeker serpin.

-Toz şeker bitene kadar bu işlemi tekrarlayın ve şeftalinin kendi suyunu salması için 2 saat kadar bekletin.

-Şeftaliler suyunu saldığında tencereyi ocağa alın. Kısık ateşte, aralarda tahta bir kaşıkla kaynatıp kaynamaya bırakın.

-Reçelin köpürmemesi için yarım tatlı kaşığı tereyağını da tencereye ekleyip karıştırın ve 15 dakika daha kızık ateşte koyulaşmaya bırakın.

-Yavaş yavaş koyulaşıp kıvam almaya başlayan reçele, son olarak limon tuzunu katıp kısa bir süre daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

-Soğuttuktan sonra kahvaltılarınıza tat katması için güneş görmeyen ve serin bir yerde muhafaza edin.

Kayısı reçeli tarifi





Malzemeler:

-2 kg kayısı

-2 kg şeker

-1 tatlı kaşığı limon tuzu

Nasıl yapılır?

-Kayısıları yıkayıp ikiye bölün. Çekirdekleri fındık ya da ceviz kıracağı ile kırarak içlerini çıkartın.

-Kayısıları tencereye alarak üzerine toz şekeri dökün.

-Çekirdekleri de ekleyerek tencerenin kapağını kapatın.

-5-6 saat yada gece boyunca bu şekilde bekletin.

-Yaklaşık 35 dk kadar kaynatın. Ocaktan almadan 10 dk kadar önce limon tuzunu ilave edin.

-İstediğiniz kıvama geldiğinde ocaktan alın.

-Hala kaynamakta olan reçeli kavanozlara doldurarak kapağını sıkıca kapatın.

Dağ çileği reçeli





Malzemeler:

-1 kg dağ çileği

-3, 5 su bardağı şeker

-3-4 damla limon suyu

Nasıl yapılır?

-Yıkanan dağ çileği tencereye alınır ve üzeri şekerle kaplanıp kapağı kapatılıp 1 gece bekletilir.

-Ocağa alınıp yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte 30 dakika pişirilir.

-İnmesine yakın limon suyu damlatılıp ocaktan alınır.

-İlk sıcağı geçtikten sonra kavonoza koyun ve ters çevirin.

-1 gece bekletin ve servis yapın.

Beyaz kiraz reçeli tarifi





Malzemeler:

-1 kg beyaz kiraz

-3 su bardağı toz şeker

-1 su bardağı su

-1/2 adet limonun suyu

-1 paket vanilin

Nasıl yapılır?

-Yıkayıp, çekirdeklerini çıkarttığınız kirazları derince bir tencereye alın.

-Üstlerine toz şekeri gezdirin ve 1 bardak suyu da ilave edin.

-Ardından ocağın altını açın ve ara ara nazikçe karıştırın, kirazları ezmemeye gayret edin.

-Reçel kaynamaya başladıktan yaklaşık 10-12 dakika sonra içerisine limon suyunu ilave edin ve bir taşım daha kaynatıp altını kapatın.

-Altını kapatır kapatmaz, içerisine bir paket toz vanilini ekleyin ve güzelce karıştırdıktan sonra sıcak bir şekilde kavanoza alın.

-Kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve ters çevirerek soğumaya bırakın. Reçel soğuduktan sonra dilediğiniz zaman servis edin.

Karpuz reçeli tarifi





Malzemeler:

-Uzunlamasına kesilmiş 2 dilim karpuz kabuğu

-3 su bardağı su

-3 su bardağı şeker

-7-8 diş karanfil

-Çeyrek limon suyu

Nasıl yapılır?

-Karpuz kabuğunun yeşil kısmını çok ince olarak soyun. Kalan beyaz kısmı ince dilimleyin.

-Tencereye suyu koyup kaynatın. Karpuz kabuklarını ekleyerek altını kısın.

-Yaklaşık 40–45 dakika ağzı kapalı olarak kaynatın. Karpuz kabukları yumuşadıktan sonra şekeri ve karanfili ilave edin.

-Ara ara karıştırarak 30–35 dakika kadar daha pişirin. Reçel kıvam almaya başlayınca limon suyunu ekleyin, iki dakika daha pişirip ocaktan alın.

-Sıcak olarak kavanoza koyun ve ağzını sıkıca kapatıp serin bir yerde saklayın.

Kiraz reçeli tarifi





Malzemeler:

-3 kilo çekirdekleri kiraz

-6 su bardağı şeker ( isteğe göre arttırabilirsiniz.)

-1 limon

Nasıl yapılır?

-Kirazlarımızı yıkayıp saplarını kopararak çekirdek kısmını çıkaralım.

-Çekirdeklerinden ayrılan kirazları bir tencerenin içine alıp üzerine şekerini koyalım.

-Tenceremizin kapağını kapatıp bir gece dışarda bekletelim. Sabah şeker erimiş ve kirazlar suyunu bırakmış olacaktır. (Artı su ilavesi yapmadım kendi suyu yeterli geldi.)

-Reçelimizi kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Reçelin üzerinde köpükler oluşmaya başlayacaktır bu köpükleri kaşık ya da kevgir yardımıyla alın.

-Daha sonra kavanozlara boşaltın ve ters çevirin.

Kokulu üzüm reçeli tarifi





Malzemeler:

-2 su bardağı sıkılmış ve süzgeçten geçirilmiş üzüm suyu (yaklaşık 1 kg. üzümden elde edilmektedir.)

-3/4 su bardağı şeker

-1 yemek kaşığı limon suyu

Nasıl yapılır?

-Tencereye üzüm suyunu ve şekeri koyup, kısık ateşte kaynatmaya başlayın.

-Yaklaşık 1 saat reçeli kaynattıktan sonra limon suyunu ilave edin.

-5 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın.

-Kavanozlara boşaltın ve ters çevirin.

-1 gün bekletin ve daha sonra servis edin.

Afiyet olsun.