Yeni yılda gençlerin eğitim için umut olacak proje

Koruma altındaki gençlerin hayatına dokunmak için yola çıkan Hayat Sende Derneği ile iş birliği yapan The Body Shop, sosyal sorumluluk adına önemli bir proje gerçekleştiriyor. The Body Shop mağazalarında yeni yıl konseptine özel sergilenen hediye setlerinden elde edilecek gelirin bir kısmını derneğe bağışlayarak gençlerin eğitimine katkıda bulunacak. The Body Shop tutkunları hem kendileri hem de sevdikleri için alabilecekleri hediyelerle gençlerin geleceğine umut olacak.

Farkındalık yaratıyor

The Body Shop, devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılması için çalışmalar gerçekleştiren Hayat Sende Derneği ile yaptığı iş birliği sayesinde toplumdaki farkındalığı da artırmayı amaçlıyor.