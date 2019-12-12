Yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek
Yılbaşı sofranız için hala ana yemek olarak ne yapacağınızı bilmiyorsanız, bu 5 ana yemekten biri mükemmel bir tercih olacaktır! İşte yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek tarifi...
Gülşah Karaman
Yeni yılı sevdikleriyle evde kutlayanlar ve misafir ağırlayanlar için sofralarınızı taçlandıracak 5 ana yemek tarifi paylaştık. "Hindisiz olmaz" diyenlere hindi tarifleri, "hindi sevmem" diyenlere tavuk tarifi ya da et ile yapılan tariflere yer verdik. İşte yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek tarifi...
En çok tercih edilen tarif: Yılbaşı hindisi ve pilavı
Malzemeler:
-1 adet orta boy bütün hindi (4-4,5 kg.)
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 yemek kaşığı bal
-1 tatlı kaşığı domates salçası
-2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
-1 çay kaşığı hardal
-1 tatlı kaşığı tuz
İçi için:
-1 dal biberiye
-1 adet defne yaprağı
-1 tatlı kaşığı tane karabiber
Kestaneli iç pilav için:
-2 su bardağı baldo pirinç
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-2 adet orta boy kuru soğan
-2 yemek kaşığı çam fıstığı
-2 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı tarçın
-1/4 çay kaşığı yenibahar
-1 çay kaşığı tuz
-3 su bardağı sıcak et suyu (tavuk suyu)
-1 su bardağı haşlanmış kestane
Nasıl yapılır?
-Temizlenmiş olarak satın aldığınız bütün hindiyi bol suda yıkadıktan sonra üzerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
-Küçük bir kasede zeytinyağı, bal, domates salçası, taze sıkılmış limon suyu, hardal ve tuzu karıştırın.
-Hazırladığınız sosu, bir fırça yardımıyla hindinin her tarafına eşit miktarda sürün. Hindinin iç kısmına biberiye, tane karabiber ve defne yaprağını yerleştirin.
-Hafif bir şekilde unlanmış büyük boy pişirme poşeti ya da fırın tepsisine aldığınız hindiyi, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 2,5 saat kadar pişirin.
-Kestaneli iç pilavı hazırlamak için; kuru soğanları küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın.
-Tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın.
-Yemeklik doğradığınız kuru soğanları, kısık ateşte hafif bir şekilde soteledikten sonra dirilikleri gidene kadar pişirin.
-Dolmalık çam fıstıklarını ekledikten sonra hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurun. Duru suyu çıkana kadar yıkadığınız baldo pirinci pilav tenceresine aktarın.
-Bol suda beklettikten sonra yıkadığınız kuş üzümlerini, karabiber, tarçın, yenibahar ve tuzu katın.
-Sıcak et suyu ve küçük parçalara ayırdığınız haşlanmış kestaneleri ilave ettiğiniz pilavı, kısık ateşte ve kapağını kapattığınız tencerede suyunu çekene kadar pişirin.
-Suyunu çeken kestaneli pilavın üzerine kağıt havlu ya da pamuklu bir mutfak bezi kapatıp demlenmesi için bekletin.
-Fırından çıkan nar gibi kızarmış hindiyi, porsiyonladıktan sonra kestaneli iç pilavla birlikte sıcak olarak servis edin.
-Yılbaşı sofrası ya da davet yemeklerinde sevdiklerinizle paylaşın.
Fırında hindi sarma
Malzemeler:
-1 bütün hindi but (kemiği çıkarılmış ve hafifçe ezilmiş)
-10-12 arpacık soğan
-8-10 diş sarımsak
-1 dolmalık sarı biber
-1 dolmalık kırmızıbiber
-500 gr ıspanak
-3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-Tuz
-Karabiber
-Kırmızı pul biber
Nasıl yapılır?
-Kabuğu soyulmuş soğanları ikiye kesin. Sarımsakları soyup bütün bırakın.
-Biberleri temizleyin ve küp doğrayın. Ispanakları yıkayıp irice doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın.
-Soğan ve sarımsakları ekleyin. Birkaç dakika soteleyin. Ardından renkli biberleri ekleyip kavurmaya devam edin.
-Ispanakları ilave edin ve birlikte birkaç dakika daha çevirip tuz ve baharatlarını ekleyip ocaktan alın.
-Hindi budunu tezgaha yerleştirin ve hazırlamış olduğunuz ıspanaklı harcı içine yayın.
-Bir kenarından başlayarak dikkatlice sarıp rulo haline getirin. Rulonun açılmaması için fırın ipiyle birkaç yerinden bağlayın.
-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında her tarafı kızarana kadar pişirin.
-Üzerini folyo ile kapatın ve fırın ısısını 170 dereceye düşürün ve 50 dakika daha pişirin.
-Dilimleyip sıcak servis yapın.
Tuzda tavuk
Malzemeler:
-1 adet tüm tavuk
-3 su bardağı iri turşuluk tuz
-3 adet yumurta akı
-Yeteri kadar su
Harcı:
-1 demet roka
-6 diş sarımsak
Nasıl yapılır?
-Tavuğu yıkayıp, suyunu süzdürün. Ayıklanıp saplarıyla birlikte irice doğranmış rokaları ve soyulmuş bütün haldeki sarımsakları tavuğun içine doldurun.
-Diğer taraftan, yumurta aklarını cam kapta çırpma teli yardımıyla 2-3 dakika iyice çırpın. Tuzu ilave edip karıştırın.
-Gerekirse su ilave edin. Böylece katı bir bulamaç hamuru elde etmiş olacaksınız.
-Çapı dar derin bir fırın kabının altına biraz tuzlu karışımdan koyun, üstüne tavuğu yerleştirip kalan tuzlu bulamaçla tavuğun her tarafını kapatıp hiç hava almayacak şekilde kaplanmasını sağlayın.
-Tavuğu 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığını fırında hiç su eklemeden 75-80 dakika kadar pişirin.
-Servis yaparken üzerindeki tuzlu kısmı çıkartıp, pilav ile birlikte servis yapın.
Not: tavuğun üzerinde pişen tuz hamuru çok sertleşir. Bu sert tabakayı ancak bıçakla kırarak çıkarabilirsiniz. Ancak bu hamurun içinde hava almadan pişen tavuğu tadına doyamazsınız.
Ekmek içinde et sote
Malzemeler:
-1 adet yuvarlak ekmek
-500 gram dana bonfile
-2 adet patates
-1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 yemek kaşığı biber salçası
-1 yemek kaşığı domates salçası
-2 adet domates
-2 yemek kaşığı tereyağı
Nasıl yapılır?
-Dana bonfile ve patatesleri aynı boyda olacak şekilde küp küp kesin.
-Patatesleri az yağda tavada kızartın.
-Bonfile parçalarını ısınmış ve tereyağı ile yağlanmış tavada soteleyin.
-Patatesleri ilave edin.
-Tuz ve karabiber ile aromalandırın.
-Biber salçası, domates salçası ve domates rendesini birlikte karıştırıp, 1 yemek kaşığı su ile sulandırdıkran sonra et ve patateslerin üzerine dökün.
-Sulanan karışım kaynayana kadar devam edin.
-Ekmeğin üst kısmını testere bıçak yardımı ile kesin ve kaşıkla içini çıkartın.
-Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin ve servis edin.
Kestaneli hindi büryan
Malzemeler:
Haşlama için:
-750 gr hindi boynu
-1 adet soğan
-1 defne yaprağı
-1 dilim limon
Pilav için:
-2 su bardağı pirinç
-3 su bardağı et suyu
-1 adet orta boy soğan
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı sıvıyağ
-Tuz
Nasıl yapılır?
-Hindi boynunu yıkayın ve üzerini 3 parmak geçecek kadar su ilave edin. 1 adet soyulmuş soğan, defne yaprağı ve limon dilimini ilave ederek 1 saat kadar haşlayın.
-Haşlanan etlere çatal batırın eğer rahatlıkla batıyorsa olmuş demektir.
-Haşlanan etleri didikleyip bir kaba alın, hafifçe tuzlayın. Et suyunu sıcak kalması için kısık ateşte bırakın.
-Pilav için pirinçleri 15 dakika kadar ılık tuzlu suda bekletin. Süzüp tekrar sudan geçirin ve süzülmeye bırakın.
-Fırını 200 dereceye ayarlayın. Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvıyağ tereyağ karışımı ile birlikte 2 dakika kadar soteleyin. Pirinçleri ekleyip beyazlaşıncaya kadar kavurun.
-Kavrulan pirinçleri fırın kabına alın. Üzerine 3 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Didiklediğiniz etleri pirinçlerin üzerine yayın.
-Pilav suyunu çekene kadar fırınlayın. Sıcak servis yapın.
Afiyet olsun.