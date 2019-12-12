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12.12.2019 - 11:36 |

Yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek

Yılbaşı sofranız için hala ana yemek olarak ne yapacağınızı bilmiyorsanız, bu 5 ana yemekten biri mükemmel bir tercih olacaktır! İşte yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek tarifi...

Yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek

Gülşah Karaman

Yeni yılı sevdikleriyle evde kutlayanlar ve misafir ağırlayanlar için  sofralarınızı taçlandıracak 5 ana yemek tarifi paylaştık. "Hindisiz olmaz" diyenlere hindi tarifleri, "hindi sevmem" diyenlere tavuk tarifi ya da et ile yapılan tariflere yer verdik. İşte yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek tarifi... 

En çok tercih edilen tarif: Yılbaşı hindisi ve pilavı

Yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek

Malzemeler:

-1 adet orta boy bütün hindi (4-4,5 kg.)
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 yemek kaşığı bal
-1 tatlı kaşığı domates salçası
-2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
-1 çay kaşığı hardal
-1 tatlı kaşığı tuz

İçi için:

-1 dal biberiye
-1 adet defne yaprağı
-1 tatlı kaşığı tane karabiber

Kestaneli iç pilav için:

-2 su bardağı baldo pirinç
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-2 adet orta boy kuru soğan
-2 yemek kaşığı çam fıstığı
-2 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı tarçın
-1/4 çay kaşığı yenibahar
-1 çay kaşığı tuz
-3 su bardağı sıcak et suyu (tavuk suyu)
-1 su bardağı haşlanmış kestane

Nasıl yapılır?

-Temizlenmiş olarak satın aldığınız bütün hindiyi bol suda yıkadıktan sonra üzerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
-Küçük bir kasede zeytinyağı, bal, domates salçası, taze sıkılmış limon suyu, hardal ve tuzu karıştırın.
-Hazırladığınız sosu, bir fırça yardımıyla hindinin her tarafına eşit miktarda sürün. Hindinin iç kısmına biberiye, tane karabiber ve defne yaprağını yerleştirin.
-Hafif bir şekilde unlanmış büyük boy pişirme poşeti ya da fırın tepsisine aldığınız hindiyi, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 2,5 saat kadar pişirin.
-Kestaneli iç pilavı hazırlamak için; kuru soğanları küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın.
-Tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın.
-Yemeklik doğradığınız kuru soğanları, kısık ateşte hafif bir şekilde soteledikten sonra dirilikleri gidene kadar pişirin.
-Dolmalık çam fıstıklarını ekledikten sonra hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurun. Duru suyu çıkana kadar yıkadığınız baldo pirinci pilav tenceresine aktarın.
-Bol suda beklettikten sonra yıkadığınız kuş üzümlerini, karabiber, tarçın, yenibahar ve tuzu katın.
-Sıcak et suyu ve küçük parçalara ayırdığınız haşlanmış kestaneleri ilave ettiğiniz pilavı, kısık ateşte ve kapağını kapattığınız tencerede suyunu çekene kadar pişirin.
-Suyunu çeken kestaneli pilavın üzerine kağıt havlu ya da pamuklu bir mutfak bezi kapatıp demlenmesi için bekletin.
-Fırından çıkan nar gibi kızarmış hindiyi, porsiyonladıktan sonra kestaneli iç pilavla birlikte sıcak olarak servis edin.
-Yılbaşı sofrası ya da davet yemeklerinde sevdiklerinizle paylaşın.

Fırında hindi sarma

Yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek

Malzemeler:

-1 bütün hindi but (kemiği çıkarılmış ve hafifçe ezilmiş)
-10-12 arpacık soğan
-8-10 diş sarımsak
-1 dolmalık sarı biber
-1 dolmalık kırmızıbiber
-500 gr ıspanak
-3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-Tuz
-Karabiber
-Kırmızı pul biber

Nasıl yapılır?

-Kabuğu soyulmuş soğanları ikiye kesin. Sarımsakları soyup bütün bırakın.
-Biberleri temizleyin ve küp doğrayın. Ispanakları yıkayıp irice doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın.
-Soğan ve sarımsakları ekleyin. Birkaç dakika soteleyin. Ardından renkli biberleri ekleyip kavurmaya devam edin.
-Ispanakları ilave edin ve birlikte birkaç dakika daha çevirip tuz ve baharatlarını ekleyip ocaktan alın.
-Hindi budunu tezgaha yerleştirin ve hazırlamış olduğunuz ıspanaklı harcı içine yayın.
-Bir kenarından başlayarak dikkatlice sarıp rulo haline getirin. Rulonun açılmaması için fırın ipiyle birkaç yerinden bağlayın.
-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında her tarafı kızarana kadar pişirin.
-Üzerini folyo ile kapatın ve fırın ısısını 170 dereceye düşürün ve 50 dakika daha pişirin.
-Dilimleyip sıcak servis yapın.

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Tuzda tavuk

Yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek

Malzemeler:

-1 adet tüm tavuk
-3 su bardağı iri turşuluk tuz
-3 adet yumurta akı
-Yeteri kadar su

Harcı:

-1 demet roka
-6 diş sarımsak

Nasıl yapılır?

-Tavuğu yıkayıp, suyunu süzdürün. Ayıklanıp saplarıyla birlikte irice doğranmış rokaları ve soyulmuş bütün haldeki sarımsakları tavuğun içine doldurun.
-Diğer taraftan, yumurta aklarını cam kapta çırpma teli yardımıyla 2-3 dakika iyice çırpın. Tuzu ilave edip karıştırın.
-Gerekirse su ilave edin. Böylece katı bir bulamaç hamuru elde etmiş olacaksınız.
-Çapı dar derin bir fırın kabının altına biraz tuzlu karışımdan koyun, üstüne tavuğu yerleştirip kalan tuzlu bulamaçla tavuğun her tarafını kapatıp hiç hava almayacak şekilde kaplanmasını sağlayın.
-Tavuğu 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığını fırında hiç su eklemeden 75-80 dakika kadar pişirin.
-Servis yaparken üzerindeki tuzlu kısmı çıkartıp, pilav ile birlikte servis yapın.

Not: tavuğun üzerinde pişen tuz hamuru çok sertleşir. Bu sert tabakayı ancak bıçakla kırarak çıkarabilirsiniz. Ancak bu hamurun içinde hava almadan pişen tavuğu tadına doyamazsınız.

Ekmek içinde et sote

Yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek

Malzemeler:

-1 adet yuvarlak ekmek
-500 gram dana bonfile
-2 adet patates
-1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 yemek kaşığı biber salçası
-1 yemek kaşığı domates salçası
-2 adet domates
-2 yemek kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

-Dana bonfile ve patatesleri aynı boyda olacak şekilde küp küp kesin.
-Patatesleri az yağda tavada kızartın.
-Bonfile parçalarını ısınmış ve tereyağı ile yağlanmış tavada soteleyin.
-Patatesleri ilave edin.
-Tuz ve karabiber ile aromalandırın.
-Biber salçası, domates salçası ve domates rendesini birlikte karıştırıp, 1 yemek kaşığı su ile sulandırdıkran sonra et ve patateslerin üzerine dökün.
-Sulanan karışım kaynayana kadar devam edin.
-Ekmeğin üst kısmını testere bıçak yardımı ile kesin ve kaşıkla içini çıkartın.
-Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin ve servis edin.

Kestaneli hindi büryan

Yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek

Malzemeler:

Haşlama için:

-750 gr hindi boynu
-1 adet soğan
-1 defne yaprağı
-1 dilim limon

Pilav için:

-2 su bardağı pirinç
-3 su bardağı et suyu
-1 adet orta boy soğan
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı sıvıyağ
-Tuz

Nasıl yapılır?

-Hindi boynunu yıkayın ve üzerini 3 parmak geçecek kadar su ilave edin. 1 adet soyulmuş soğan, defne yaprağı ve limon dilimini ilave ederek 1 saat kadar haşlayın.
-Haşlanan etlere çatal batırın eğer rahatlıkla batıyorsa olmuş demektir.
-Haşlanan etleri didikleyip bir kaba alın, hafifçe tuzlayın. Et suyunu sıcak kalması için kısık ateşte bırakın.
-Pilav için pirinçleri 15 dakika kadar ılık tuzlu suda bekletin. Süzüp tekrar sudan geçirin ve süzülmeye bırakın.
-Fırını 200 dereceye ayarlayın. Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvıyağ tereyağ karışımı ile birlikte 2 dakika kadar soteleyin. Pirinçleri ekleyip beyazlaşıncaya kadar kavurun.
-Kavrulan pirinçleri fırın kabına alın. Üzerine 3 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Didiklediğiniz etleri pirinçlerin üzerine yayın.
-Pilav suyunu çekene kadar fırınlayın. Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun.

 

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