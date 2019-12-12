Gülşah Karaman

Yeni yılı sevdikleriyle evde kutlayanlar ve misafir ağırlayanlar için sofralarınızı taçlandıracak 5 ana yemek tarifi paylaştık. "Hindisiz olmaz" diyenlere hindi tarifleri, "hindi sevmem" diyenlere tavuk tarifi ya da et ile yapılan tariflere yer verdik. İşte yılbaşı sofranızı taçlandıracak 5 ana yemek tarifi...

En çok tercih edilen tarif: Yılbaşı hindisi ve pilavı





Malzemeler:

-1 adet orta boy bütün hindi (4-4,5 kg.)

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı bal

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

-1 çay kaşığı hardal

-1 tatlı kaşığı tuz

İçi için:

-1 dal biberiye

-1 adet defne yaprağı

-1 tatlı kaşığı tane karabiber

Kestaneli iç pilav için:

-2 su bardağı baldo pirinç

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 adet orta boy kuru soğan

-2 yemek kaşığı çam fıstığı

-2 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı tarçın

-1/4 çay kaşığı yenibahar

-1 çay kaşığı tuz

-3 su bardağı sıcak et suyu (tavuk suyu)

-1 su bardağı haşlanmış kestane

Nasıl yapılır?

-Temizlenmiş olarak satın aldığınız bütün hindiyi bol suda yıkadıktan sonra üzerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

-Küçük bir kasede zeytinyağı, bal, domates salçası, taze sıkılmış limon suyu, hardal ve tuzu karıştırın.

-Hazırladığınız sosu, bir fırça yardımıyla hindinin her tarafına eşit miktarda sürün. Hindinin iç kısmına biberiye, tane karabiber ve defne yaprağını yerleştirin.

-Hafif bir şekilde unlanmış büyük boy pişirme poşeti ya da fırın tepsisine aldığınız hindiyi, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 2,5 saat kadar pişirin.

-Kestaneli iç pilavı hazırlamak için; kuru soğanları küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın.

-Tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın.

-Yemeklik doğradığınız kuru soğanları, kısık ateşte hafif bir şekilde soteledikten sonra dirilikleri gidene kadar pişirin.

-Dolmalık çam fıstıklarını ekledikten sonra hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurun. Duru suyu çıkana kadar yıkadığınız baldo pirinci pilav tenceresine aktarın.

-Bol suda beklettikten sonra yıkadığınız kuş üzümlerini, karabiber, tarçın, yenibahar ve tuzu katın.

-Sıcak et suyu ve küçük parçalara ayırdığınız haşlanmış kestaneleri ilave ettiğiniz pilavı, kısık ateşte ve kapağını kapattığınız tencerede suyunu çekene kadar pişirin.

-Suyunu çeken kestaneli pilavın üzerine kağıt havlu ya da pamuklu bir mutfak bezi kapatıp demlenmesi için bekletin.

-Fırından çıkan nar gibi kızarmış hindiyi, porsiyonladıktan sonra kestaneli iç pilavla birlikte sıcak olarak servis edin.

-Yılbaşı sofrası ya da davet yemeklerinde sevdiklerinizle paylaşın.

Fırında hindi sarma





Malzemeler:

-1 bütün hindi but (kemiği çıkarılmış ve hafifçe ezilmiş)

-10-12 arpacık soğan

-8-10 diş sarımsak

-1 dolmalık sarı biber

-1 dolmalık kırmızıbiber

-500 gr ıspanak

-3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-Tuz

-Karabiber

-Kırmızı pul biber

Nasıl yapılır?

-Kabuğu soyulmuş soğanları ikiye kesin. Sarımsakları soyup bütün bırakın.

-Biberleri temizleyin ve küp doğrayın. Ispanakları yıkayıp irice doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın.

-Soğan ve sarımsakları ekleyin. Birkaç dakika soteleyin. Ardından renkli biberleri ekleyip kavurmaya devam edin.

-Ispanakları ilave edin ve birlikte birkaç dakika daha çevirip tuz ve baharatlarını ekleyip ocaktan alın.

-Hindi budunu tezgaha yerleştirin ve hazırlamış olduğunuz ıspanaklı harcı içine yayın.

-Bir kenarından başlayarak dikkatlice sarıp rulo haline getirin. Rulonun açılmaması için fırın ipiyle birkaç yerinden bağlayın.

-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında her tarafı kızarana kadar pişirin.

-Üzerini folyo ile kapatın ve fırın ısısını 170 dereceye düşürün ve 50 dakika daha pişirin.

-Dilimleyip sıcak servis yapın.

Tuzda tavuk





Malzemeler:

-1 adet tüm tavuk

-3 su bardağı iri turşuluk tuz

-3 adet yumurta akı

-Yeteri kadar su

Harcı:

-1 demet roka

-6 diş sarımsak

Nasıl yapılır?

-Tavuğu yıkayıp, suyunu süzdürün. Ayıklanıp saplarıyla birlikte irice doğranmış rokaları ve soyulmuş bütün haldeki sarımsakları tavuğun içine doldurun.

-Diğer taraftan, yumurta aklarını cam kapta çırpma teli yardımıyla 2-3 dakika iyice çırpın. Tuzu ilave edip karıştırın.

-Gerekirse su ilave edin. Böylece katı bir bulamaç hamuru elde etmiş olacaksınız.

-Çapı dar derin bir fırın kabının altına biraz tuzlu karışımdan koyun, üstüne tavuğu yerleştirip kalan tuzlu bulamaçla tavuğun her tarafını kapatıp hiç hava almayacak şekilde kaplanmasını sağlayın.

-Tavuğu 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığını fırında hiç su eklemeden 75-80 dakika kadar pişirin.

-Servis yaparken üzerindeki tuzlu kısmı çıkartıp, pilav ile birlikte servis yapın.

Not: tavuğun üzerinde pişen tuz hamuru çok sertleşir. Bu sert tabakayı ancak bıçakla kırarak çıkarabilirsiniz. Ancak bu hamurun içinde hava almadan pişen tavuğu tadına doyamazsınız.

Ekmek içinde et sote





Malzemeler:

-1 adet yuvarlak ekmek

-500 gram dana bonfile

-2 adet patates

-1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 yemek kaşığı biber salçası

-1 yemek kaşığı domates salçası

-2 adet domates

-2 yemek kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

-Dana bonfile ve patatesleri aynı boyda olacak şekilde küp küp kesin.

-Patatesleri az yağda tavada kızartın.

-Bonfile parçalarını ısınmış ve tereyağı ile yağlanmış tavada soteleyin.

-Patatesleri ilave edin.

-Tuz ve karabiber ile aromalandırın.

-Biber salçası, domates salçası ve domates rendesini birlikte karıştırıp, 1 yemek kaşığı su ile sulandırdıkran sonra et ve patateslerin üzerine dökün.

-Sulanan karışım kaynayana kadar devam edin.

-Ekmeğin üst kısmını testere bıçak yardımı ile kesin ve kaşıkla içini çıkartın.

-Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin ve servis edin.

Kestaneli hindi büryan





Malzemeler:

Haşlama için:

-750 gr hindi boynu

-1 adet soğan

-1 defne yaprağı

-1 dilim limon

Pilav için:

-2 su bardağı pirinç

-3 su bardağı et suyu

-1 adet orta boy soğan

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı sıvıyağ

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Hindi boynunu yıkayın ve üzerini 3 parmak geçecek kadar su ilave edin. 1 adet soyulmuş soğan, defne yaprağı ve limon dilimini ilave ederek 1 saat kadar haşlayın.

-Haşlanan etlere çatal batırın eğer rahatlıkla batıyorsa olmuş demektir.

-Haşlanan etleri didikleyip bir kaba alın, hafifçe tuzlayın. Et suyunu sıcak kalması için kısık ateşte bırakın.

-Pilav için pirinçleri 15 dakika kadar ılık tuzlu suda bekletin. Süzüp tekrar sudan geçirin ve süzülmeye bırakın.

-Fırını 200 dereceye ayarlayın. Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvıyağ tereyağ karışımı ile birlikte 2 dakika kadar soteleyin. Pirinçleri ekleyip beyazlaşıncaya kadar kavurun.

-Kavrulan pirinçleri fırın kabına alın. Üzerine 3 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Didiklediğiniz etleri pirinçlerin üzerine yayın.

-Pilav suyunu çekene kadar fırınlayın. Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun.