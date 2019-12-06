06.12.2019 - 15:31 |
Yükselen boğa burcu özellikleri
Astrolog Tuğba Karadayı boğa burcu yükselen özelliklerini PembeNar'a anlattı.
Boğa burcu yükselenine sahip kişiler fiziksel olarak güzeldir. Toplumda kendilerini auraları ile belli ederler. Toplum içinde beğenilen yükselen boğalar oldukça çekicidir.
Yükselen boğalar maddi olarak güvenlik ihtiyacı duyarlar. Maddi güçlerini sağlamlaştırmak ve destekleyerek geliştirmek isterler. Yükselen boğa bu neden ile tutumlu davranışlar gösterirler. Pazarlık yeteneği güçlü olan boğa burcu yükselene sahip kişiler maddi kaynaklarını
iyi idare edebilir.
Boğa burcu yükselenine sahip kişiler oldukça istikrarlıdır. Başarılı olmak istedikleri konularda oldukça çok çalışırlar. Rahatına düşkün yükselen boğalar hayatta haz duyulan konulara eğilimlidir.