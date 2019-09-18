Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGenel SağlıkYunus bebeğin hayatı bulunacak iliğe bağlı
18.09.2019 - 16:54 |

Yunus bebeğin hayatı bulunacak iliğe bağlı

Almanya’nın Saarbrücken şehrinde yaşayan Arıkan ailesinin çocukları minik Yunus'un yakalandığı lenf kanserinden kurtulması için uygun ilik aranıyor

Yunus bebeğin hayatı bulunacak iliğe bağlı

Yunus bebek için Alman Kemik İliği Bankası aracılığı ile kampanya düzenleniyor. Zekiye Erol Arıkan (22), Yunus bebeğin rahatsızlığının 4 aylıkken başladığını ifade ederek destek istedi.

"Yüksek ateşle başladı"

Minik Yunus’un annesi Zekiye Erol Arıkan, "Yunus’ta ilk sorun yüksek ateşle başlamıştı. Çocuk doktoruna götürdüm. İlk önce fitil verildi fakat 1 hafta boyunca 41 derece ateşi oldu. Daha sonra hastaneye sevk edildi. Hastanede çocuğun organlarının su topladığı görüldü. Yoğun bakım ünitesine alındı. Daha sonra lenf kanseri olduğu ortaya çıktı. Yunus 6 ay boyunca ilaç ve kemoterapi tedavisi gördü. Doktorları artık ilik nakli olması gerektiğini belirtti. Babası ve benim iliğimiz sadece yüzde 50 uyum sağlıyor. Babasından alınan ilik geçtiğimiz çarşamba Yunus’a nakledildi. Doktorlar hastalığın yeniden nüksetme oranının çok yüksek olduğunu söylüyor ama zamanımız tükendiği için babadan nakil yapıldı. Yunus’un tam sağlığına kavuşması için uygun ilik aranmasına devam ediyoruz.

"Oğlumun yaşamasını istiyorum"

Yunus’un koşup oynayabilmesi için uygun ilik nakli olması gerektiğini belirten anne Arıkan, "Tüm Türkleri Alman Kemik İliği Bankası’nın (DKMS) internet sayfasından doku örneği vermeye davet ediyorum. Bankanın posta ile göndereceği pamuklu çubuk ile doku örneği veriliyor. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Oğlumu yaşatabilmemiz için tam uygun iliğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Kazak Sezonu

Kazak Sezonu
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bugün işleriniz tahmin ettiğinizden yavaş ilerleyebilir. İşinizle ilgili orijinal fikirlerden yararlanabilirsiniz. Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından destek göreceğiniz zamanlar var. Harcamalarınızla ilgili gelir gider dengesi çıkarabilirsiniz. Karar verip, uygulamaya geçmek için çok uygun bir gün olmayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar içinde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kesin kararlar vermekten kaçınmalısınız. Deneysel tutumlar içinde olabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermenizde fayda var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için zaman harcamak size iyi gelebilir. Ufak tefek işlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi gizli kalmış konular oluşturabilir. Bilemediğiniz konular hakkında içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularla ilgili sezgilerinize güveneceğiniz zamanlar var. Gençlerle zaman geçirmek size iyi gelebilir. İşlerinizde yavaşlama söz konusu, ertelediğiniz işlerinizle ilgilenmek için uygun bir gün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Radikal ve olağandışı olduğunu düşündüğünüz görüşlerinizi paylaşmak istediğiniz zamanlar olabilir. Dernek işlerinizi halledebilirsiniz. İşlerinizde size destek olacak kişiler olabilir. Bugün işleriniz yavaş ilerleyebilir, kesin kararlar vermemeye özen gösterin. İşten gelen paralar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşma yönünde yeni fikirleriniz olabilir. Sezgilerinizin gücü ile yöneticilerinizi de etkileyebileceğiniz zamanlar var. Bugün önemli kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Devletle işleriniz var ise yavaşlama söz konusu olabilir, sakin olmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak ve keşfetmek isteği içinde olabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz imkânlar olabilir. Yolculuklarınızı planlayabilirsiniz fakat karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. Ruhsal olarak sakin bir geçirebilirsiniz. İşleriniz de yavaşlama söz konusu olabilir, akışta kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün işlerinizde kriz yaratan durumlarla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı para konularında hızlı karar vermemekte fayda var. Sabırlı olmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz, beklemede kalmalısınız. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu olabilir. Bugün teknik konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular bugün gündeminizi etkileyebilir. Yaşadığınız olaylara karşı farklı fikirler ortaya koyabilirsiniz.  Anlaşma imzalarken dikkat etmenizde fayda var. Alacağınız kararlar için acele etmeyin. Daha sonra uğraştıran durumlar söz konusu olabilir. Bugün aksattığınız işleri hallederek, sakince geçireceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün işte beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hizmet aldığını konu veya kişilerle ilgili sıkıntı içine girebilirsiniz. Bugün karar vereceğiniz plan ve programlarda aksamalar yaşanabilir. İşe kendinizi vermeme söz konusu olabilir. İşyerinde zaman bulamayıp yapamadığınız işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi orijinal fikirlerinizle ifade etmek istediğiniz bir gündesiniz. Bugün riskli konularla ilgili karar almamaya özen gösterin. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Bugün sanatsal aktivitelerle gününüzü değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yavaş akan bugünde sakin kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eve dair konular gündeminizi oluşturabilir. Ev içindeki kazalara karşı dikkatli olmaya çalışın.  İşlerinizde kendi iç sesinizi dinleyerek çözmeniz gereken olaylar olabilir. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Güven aradığınız durumlar söz konusu olabilir. İşlerinize konsantre olmakta güçlük çekebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün teknik konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Tembellik etmek için güzel bir gündesiniz.  Yakın çevrenizdekilerin dedikodularıyla gününüz renklenebilir. Yavaş ilerleyen bugünde sakin kalmakta fayda var. Acele karar vermemeye özen gösterin. Gün içinde ilgilendiğiniz konularda sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşBiberiye Bakımı Nasıl Olmalı?
Öğr. Gör. Merve Yılmaz Çelik
Öğr. Gör. Merve Yılmaz ÇelikMarslı
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanKeratokonus Nedir?
Betül Yergök
Betül YergökKusursuz "Olma" Çabası
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluDoğru Soruları Sormak
Tülay Özseyhan
Tülay ÖzseyhanZeytinyağlı Börülce
Serap Öztürk Niya
Serap Öztürk NiyaMenopoz Döneminde Saç Sağlığı
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismus ve Boşanma
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluAnneler Ölmesin Diye
Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen
Doç. Dr. Ozan Seymen SezenSonbahar Alerjisine Dikkat!
En Çok İzlenen Videolar
Spiral nasıl kullanılır? Spiral çeşitleri nelerdir?Spiral nasıl kullanılır? Spiral çeşitleri nelerdir?
Vajinal akıntı hangi durumlarda enfeksiyon belirtisidir?Vajinal akıntı hangi durumlarda enfeksiyon belirtisidir?
Çikolata kisti kısırlık yapar mı?Çikolata kisti kısırlık yapar mı?
Doğru mekik tekniğiDoğru mekik tekniği

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vertigo korku ve kaygıyı tetikliyor!

Vertigo korku ve kaygıyı tetikliyor!

Soğuk algınlığı için 5 dakikada evde doğal ilaç

Soğuk algınlığı için 5 dakikada evde doğal ilaç

Toksik bir ilişki yaşadığınızı gösteren belirtiler

Toksik bir ilişki yaşadığınızı gösteren belirtiler

20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi

20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi

Sıradaki Haber