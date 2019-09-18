Yunus bebeğin hayatı bulunacak iliğe bağlı

Yunus bebek için Alman Kemik İliği Bankası aracılığı ile kampanya düzenleniyor. Zekiye Erol Arıkan (22), Yunus bebeğin rahatsızlığının 4 aylıkken başladığını ifade ederek destek istedi.



"Yüksek ateşle başladı"

Minik Yunus’un annesi Zekiye Erol Arıkan, "Yunus’ta ilk sorun yüksek ateşle başlamıştı. Çocuk doktoruna götürdüm. İlk önce fitil verildi fakat 1 hafta boyunca 41 derece ateşi oldu. Daha sonra hastaneye sevk edildi. Hastanede çocuğun organlarının su topladığı görüldü. Yoğun bakım ünitesine alındı. Daha sonra lenf kanseri olduğu ortaya çıktı. Yunus 6 ay boyunca ilaç ve kemoterapi tedavisi gördü. Doktorları artık ilik nakli olması gerektiğini belirtti. Babası ve benim iliğimiz sadece yüzde 50 uyum sağlıyor. Babasından alınan ilik geçtiğimiz çarşamba Yunus’a nakledildi. Doktorlar hastalığın yeniden nüksetme oranının çok yüksek olduğunu söylüyor ama zamanımız tükendiği için babadan nakil yapıldı. Yunus’un tam sağlığına kavuşması için uygun ilik aranmasına devam ediyoruz.

"Oğlumun yaşamasını istiyorum"