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09.08.2019 - 11:50

Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Liderlerin bayram programı belli oldu

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel  Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında  geçirecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramda ailesi ile tatilde  olacak. Kılıçdaroğlu'nun bayram sonuna kadar Antalya'da olması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramı Ankara'da karşılayacak.  Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu  lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek, ikinci günü parti genel  merkezinde bayramlaşma programına katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayrama ailesiyle  İstanbul'da girecek. Akşener, bayramın ikinci günü Ankara'ya gelerek partisinin  genel merkezindeki bayramlaşma programında bulunacak.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Kurban  Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek.

- Destici Ankara'da, Aksakal Aydın'da karşılayacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de bayramda Ankara'da olacak.  Destici, bayramın birinci günü Tacettin Dergahı'nda kılacağı bayram namazı  sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret edecek. Destici, bayramın ikinci  günü partide düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramı memleketi Aydın'da  karşılayacak. Aksakal, bayramın ikinci günü Ankara'ya gelerek parti genel  merkezinde bayramlaşma törenine iştirak edecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramda Ankara'da,   Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da  olacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bayramı İstanbul'da  geçirecek. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise bayramı  Balıkesir'de karşılayacak. Erbakan, ilk gün Altınoluk'ta olacak ve bayram  namazını Altınoluk Ayvalıburun Camisi'nde kılacak.

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