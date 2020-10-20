Önce Vanspor sonra belediye!

Van’da futbol bir dönem çok popüler olmasına rağmen önce tavan yaptı, sonra taban... Vanspor 1974 yılında kurulmasının ardından 1982-83 sezonunda 3. Lig kaldırılmış olmasından dolayı kendini 2. Lig’de buldu. Başarı basamaklarını bir bir tırmanan Vanspor 1994-95’de Türkiye Süper Ligi’ne çıkarak devlerle boy göstermeye başladı.

O dönemde kulüp ligde aldığı sürpriz Fenerbahçe galibiyeti ile dikkatleri üzerine çekse de küme düşmekten zar zor kurtuldu, kupaya ise 6. kademe maçları ile havlu attı. Devam eden iki sezonda Vanspor’un kaderi değişmezken, 1997-98 sezonunda ise küme düştü. Ancak onların pes etmeye niyeti yoktu bir sezon sonra tekrar Süper Lig’e çıkmalarına rağmen bu macera da son sırayı almalarının ardından noktalandı.

Kilit vuruldu

Aslında çöküş de 1999-2000 sezonundan sonra başladı. Vanspor önce 2. Lig’e, ardından 3. Lig’e son olarakda amatör kümeye düştü, ardından bir süre daha faaliyetlerini sürdüren kulübün kapısına 2014 yılında kilit vuruldu.

2003 yılında kulübün amatör kümeye gerilemesi Van’ın futbol sevdasına nokta koymadı ve Van Belediyespor profesyonel olarak liglerde boy göstermeye başladı. Fakat şu ana kadar onların da macerası 2. Lig’den ötesine geçmedi. Sadece 2007-08 ve 2018-19 sezonunda 3. Lig’den çıkarak kupa kaldırmayı başardılar.

Stat yenilendi

Yıllara meydan okuyan Van Atatürk Stadı yerine başka bir projeye imza atılmazken, yeni sezon öncesi onarım çalışmaları yapıldı. Pandemi nedeniyle hala seyircilerin tribünlere gelemediği sezonda protokol tribünün karşısında kalan üstü kapalı tribünleri yeniden yapıldı ve stat hazır hale geldi.

Van kamuoyunun gündemini sıkça meşgul eden yeni stat projesi böylece rafa kalktı. Konuyla ilgili son noktayı koyan Vanspor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk ise “Yeni stat ile ilgili konuşmak doğru değil. 2. Lig’de mücadele ediyoruz ve mevcut stadımız bize yeterli geliyor. Van için 25 bin kişilik bir stada şuan gerek yok” dedi.