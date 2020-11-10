Tarımda teknoloji hamlesi

Tarım kenti Mersin, lojistik altyapısıyla öne çıkıyor. Yatırımcıya birçok fırsat sunan şehir, sanayi üretiminde katma değer yaratarak, ihracat odaklı faaliyet gösteriyor. Kentin istihdamının büyük bir kısmını tarım, sanayi, lojistik sektörü oluşturuyor. Şehirde başlayan Tarım - Gıda Teknoparkı projesi ile tarımda teknolojik ve dijital bir seviyeye çıkmak hedefleniyor. Tarımın yanı sıra farklı sektörlerde de dijitalleşmeye entegre olmak planlanıyor. Şehrin 2019 yılındaki ihracat rakamı ise 3 milyar dolar seviyesinde.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, şehrin istihdamının büyük bir kısmının tarım, sanayi ve lojistik sektöründen oluştuğunu söylüyor. Şehrin iİhracatın yüzde 43’ünün tarım, yüzde 54’ünün sanayi sektöründen geldiğini belirten Kızıltan, “Mersin ihracatı ithalatından fazla olan, cari açığı olmayan net ihracatçı bir kenttir.

5.5 milyon tonluk tarımsal üretim miktarı ile Türkiye’de 6’ncı sırada yer alan Mersin, meyve üretimi ile birinci, sebze üretimi ile üçüncüdür. İlin toplam meyve üretiminin yüzde 37’sini narenciye oluşturuyor” diyor.

Kızıltan, şöyle devam ediyor: “İlin toplam yıllık bazda ihracatının yüzde 43’ünü karşılayan 1.3 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracat hacmi bulunuyor. 2019 yılında Mersin 1 milyon ton ve 552 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yaptı. Yaklaşık 316 milyon dolarlık narenciye ihracatı bulunuyor.”

İhracat odaklı yaklaşım

Kentte üçü faal olmak üzere 5 organize sanayi bölgesi (OSB) bulunduğunu dile getiren Kızıltan, “Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi gıda, metal ve makine teknolojileri, mobilya tasarımı ve elektrik elektronik bölümü ile öğrencilere uygulamalı eğitim ve iş, yatırımcılara ise nitelikli işgücü olanakları sağlıyor” diyor.

Sanayi üretiminde katma değer yaratan ve ihracat odaklı çalıştıklarını söyleyen Kızıltan, limana sahip olmasından dolayı Türkiye’nin lojistik merkezi olduklarını belirtiyor. İç turizme de değinen Kızıltan, Mersin Sağlık Köyü projesi için çalışmalara başladıklarını söylüyor.

Butik turizmde potansiyel çok

Tarımda daha teknolojik ve dijital bir seviyeye çıkmak istediklerini dile getiren Kızıltan, şöyle anlatıyor:

“Tarım ve Gıda Teknoparkı Türkiye’de bir ilk. Amacımız her iddialı sektörümüzde dijitalleşmeye entegre olmak. Buna yönelik 2021 başında KOBİ’lerimize dijitalleşme yolunda hizmet verecek ‘Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi’ni açıyoruz.”

Mersin’in turizm potansiyelini değerlendiren Kızıltan, “Amacımız daha butik, turistin kentin esnafına para kazandırdığı bir turizm. Doğa ve inanç turizmi, gastronomi turizmi ve sağlık turizmi hedeflerimiz içinde. Bunları tetikleyecek güç Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı’nın tamamlanması olacak” diyor.

Atıl araziler üretime açılsın

‘Nitelikli iş gücü sorunu yaşamak istemiyorsanız Mersin’de olmalısınız” diyen Ayhan Kızıltan, “Kentimiz ara eleman iş gücü ordusuna sahip. Mersin girişimcisi olan bir kent. Öte yandan Mersin dışarıdan da olağanüstü yatırımcı çekiyor. Ancak en büyük sorun bu yatırımcılara yatırım ve üretim alanı yaratamamak. Bu konuda kamunun destek vermesini, tarıma uygun olmayan atıl devlet arazilerini üretime açmasını bekliyoruz. Yeni OSB’lere, sektörel kümelenmelere daha çok destek bekliyoruz” ifadelerini kullanıyor.