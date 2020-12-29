MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 2021 Survivor yarışmacıları, kadroda kimler kimler var? Survivor ne zaman başlayacak?
29.12.2020 - 10:28 |

2021 Survivor yarışmacıları, kadroda kimler kimler var? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor yarışmacıları ve yarışmanın başlayacağı tarih ile ilgili detaylar merak ediliyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor'da yarışacak ilk ismi geçtiğimiz günlerde açıkladı. Survivor'ın başlayacağı tarih belli oldu. Peki Survivor kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor?

2021 Survivor yarışmacıları, kadroda kimler kimler var? Survivor ne zaman başlayacak?
ABONE OL

Survivor'ın başlamasına kısa bir süre kaldı. Survivor'ın yeni sezonuna adım adım yaklaşırken yeni yarışmacıları ve yarışmanın başlayacağı gün ile ilgili ayrıntılar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki 2021 Survivor yarışmacıları kimler, ne zaman başlıyor?

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 Survivor 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlayacak.

SURVIVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021'de yarışacak ilk ismin Cemal Hünal olacağı açıklanmıştı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya, Survivor'da yarışacak.

Magazin Haberleri Bülteni (29 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elmalı beyaz lahana salatası tarifi

Elmalı beyaz lahana salatası tarifi

Başkan Eyüp Gözgeç: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı

Başkan Eyüp Gözgeç: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı

Fesleğenli sarımsaklı yoğurt yatağında fırın pancar tarifi

Fesleğenli sarımsaklı yoğurt yatağında fırın pancar tarifi

NBA'de Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti

NBA'de Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet