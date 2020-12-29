2021 Survivor yarışmacıları, kadroda kimler kimler var? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor'ın başlamasına kısa bir süre kaldı. Survivor'ın yeni sezonuna adım adım yaklaşırken yeni yarışmacıları ve yarışmanın başlayacağı gün ile ilgili ayrıntılar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki 2021 Survivor yarışmacıları kimler, ne zaman başlıyor?

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 Survivor 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlayacak.

SURVIVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021'de yarışacak ilk ismin Cemal Hünal olacağı açıklanmıştı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya, Survivor'da yarışacak.