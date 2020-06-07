96 Saat filmi konusu nedir? İşte 96 Saat filmi oyuncuları

96 SAAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan’ın kendisinin Los Angeles’te, kaçırılan kızının ise Paris’te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.

96 SAAT OYUNCULARI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Liam Neeson – Bryan Mills



Maggie Grace – Kim Mills



Famke Janssen – Lenore



Xander Berkeley – Stuart



Katie Cassidy – Amanda



Olivier Rabourdin – Jean-Claude



Holly Valance – Sheerah



Jon Gries – Casey



David Warshofsky – Bernie



Nathan Rippy – Victor



Camille Japy – Isabelle



Nicolas Giraud – Peter

Gérard Watkins – Saint Clair