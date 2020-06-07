MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 96 Saat filmi konusu nedir? İşte 96 Saat filmi oyuncuları
07.06.2020 - 18:33 |

96 Saat filmi konusu nedir? İşte 96 Saat filmi oyuncuları

Dünyaca ünlü oyuncu Liam Neeson'ın başrolünde yer aldığı 96 Saat filmi, bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aksiyon severlerin büyük bir merakla beklediği filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 96 Saat filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir?

96 Saat filmi konusu nedir? İşte 96 Saat filmi oyuncuları
ABONE OL

96 SAAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan’ın kendisinin Los Angeles’te, kaçırılan kızının ise Paris’te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.

96 SAAT OYUNCULARI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Liam Neeson – Bryan Mills

Maggie Grace – Kim Mills

Famke Janssen – Lenore

Xander Berkeley – Stuart

Katie Cassidy – Amanda

Olivier Rabourdin – Jean-Claude

Holly Valance – Sheerah

Jon Gries – Casey

David Warshofsky – Bernie

Nathan Rippy – Victor

Camille Japy – Isabelle

Nicolas Giraud – Peter

Gérard Watkins – Saint Clair

7 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni7 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cemal Hünal, ayı yavrusu besledi

Cemal Hünal, ayı yavrusu besledi

Taha Duymaz’ın Instagram hesabı kapatıldı

Taha Duymaz’ın Instagram hesabı kapatıldı

İdo’ya takıldı

İdo’ya takıldı

Markası ön planda

Markası ön planda

Sıradaki Haber