96 Saat filmi konusu nedir? İşte 96 Saat filmi oyuncuları
Dünyaca ünlü oyuncu Liam Neeson'ın başrolünde yer aldığı 96 Saat filmi, bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aksiyon severlerin büyük bir merakla beklediği filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 96 Saat filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir?
96 SAAT FİLMİ KONUSU NEDİR?
Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan’ın kendisinin Los Angeles’te, kaçırılan kızının ise Paris’te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.
96 SAAT OYUNCULARI OYUNCULARI KİMLERDİR?
Liam Neeson – Bryan Mills
Maggie Grace – Kim Mills
Famke Janssen – Lenore
Xander Berkeley – Stuart
Katie Cassidy – Amanda
Olivier Rabourdin – Jean-Claude
Holly Valance – Sheerah
Jon Gries – Casey
David Warshofsky – Bernie
Nathan Rippy – Victor
Camille Japy – Isabelle
Nicolas Giraud – Peter
Gérard Watkins – Saint Clair