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22.01.2021 - 18:47 |

Akrep dizisi oyuncuları kimler? Akrep dizisi konusu nedir, ve oyuncu kadrosunda kimler var?

Akrep dizisi 7.bölümü ile bu akşam ekranlarda yer alacak. Gökçen Usta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Akrep dizisinin senaryosunu ise Erkan Birgören yazıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ise merakla araştırılıyor. Peki Akrep dizisi oyuncuları kimler?

Akrep dizisi oyuncuları kimler? Akrep dizisi konusu nedir, ve oyuncu kadrosunda kimler var?
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Akrep dizici her hafta cuma akşamı izleyicilerle buluşuyor. Demet Akbağ'ın Perihan karakterini canlandırdığı dizide Evrim Alasya ise Ferda karakterine hayat veriyor. Birçok ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin oyuncuları merak ediliyor. Peki Akrep dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir “Akrep” dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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