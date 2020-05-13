Altın filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Altın filmi ne zaman kaç yılında çekildi?
Altın filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren Altın filminin yönetmen koltuğunda Stephen Gaghan oturuyor. Peki Altın filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen soruların cevapları...
Merakla beklenen Altın filmi bu akşam STAR TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan ve 2016 yılında gösterime giren Altın filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Altın filmi ile ilgili ayrıntılar...
ALTIN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Altın, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells’i anlatıyor. Şanssız adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip olup Endonezya’nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulur. Altın bulmak zordur fakat altını Wall Street’in en güçlü kurumları arasında elinde tutmak daha da zor olacaktır. Madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabilir fakat bu yoldan Kenny’i sadece ölüm ayırabilir.
ALTIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Matthew McConaughey – Kenny Wells
Edgar Ramirez – Michael Acosta
Bryce Dallas Howard – Kay
Corey Stoll – Brian Woolf
Toby Kebbell – Paul Jennings
Bill Camp – Hollis Drescher
Joshua Harto – Lloyd Stanton