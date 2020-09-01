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01.09.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Ayrılık iddiası

Görkem Sevindik’in yeni sezonda ‘Ramo’nun kadrosunda yer almamasının nedeni ortaya çıktı.

Ayrılık iddiası
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Görkem Sevindik’in yeni sezonda ‘Ramo’nun kadrosunda yer almamasının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre; Sevindik’in dizide ön plana çıkmasından rahatsız olduğu için Murat Yıldırım’ın baskısı nedeniyle işinden olduğu konuşuluyor. Yıldırım’ın yapımcıya, “Ya Görkem ya ben! Seçiminizi ona göre yapın” diyerek, rest çektiği öne sürüldü. 

Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.
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Cadde Yazarları

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