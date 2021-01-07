Babam Çok Değişti oyuncuları kimler, konusu nedir? Babam Çok Değişti dizisinin eski ismi nedir?

Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı dizisi “Babam Çok Değişti” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Perşembe akşamları yayınlanan İyi Aile Babası dizisi artık yeni adıyla Babam Çok Değişti olarak yayın hayatına devam edecek. Peki Babam Çok Değişti oyuncuları kimler, konusu nedir? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Babam Çok Değişti fragmanı...

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu(Mehmet Ali Pamuk)

Şebnem Bozoklu (Aslı Pamuk)

Melek Baykal(Arife Pamuk)

Salih Kalyon (Kerami Pamuk)

Timur Acar (Rıfkı Pamuk)

Eslem Akar (Yağmur)

Bahar Süer (Ayfer)

Berke Üsdiken (Emre Güney)

Ecrin Su Çoban (Damla Pamuk)

Berat Efe Parlar (Oğulcan Pamuk)

Beste Bereket (Aydan Hemşire)

Rukan Demir (Çilem Hemşire)

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ KONUSU

Babam Çok Değişti’nin yeni bölümümün özeti ise şöyle; Mehmet Ali’nin ilk aşkının yıllar sonra çıkıp gelmesi ortalığı karıştırır! Mehmet Ali, ilk aşkı Deniz’i karşısında görünce büyük bir korku yaşar, çünkü Aslı’ya bu konuda yalan söylemiştir! Mehmet Ali Deniz’i, başta annesi Arife ve eşi Aslı olmak üzere tüm ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Yalan üstüne yalan söyleyen Mehmet Ali, abisi Rıfkı’nın başını büyük bir derde sokarken, Deniz’in yıllardan sonra neden çıkıp geldiği merak konusudur. Öte yandan Damla Hulusi’nin, dedesi Kerami ile dostluğunu hiç samimi bulmaz ve Hulusi’ye güvenmez. Hulusi, Kerami ile dostluk kurmaya çalışırken aslında çok başka bir şeyin peşindedir. Hulusi’nin asıl amacı nedir?

Oğulcan başına geleceklerden habersiz arkadaşlarını eve davet eder. Oğulcan’ın başına öyle bir şey gelir ki, Oğulcan hayatının en unutulmaz gecesini yaşar. Tüm bunlar olurken Yağmur’u, sevgilisi Emre ile ilgili öğrendiği bir kötü bir bilgi şoke eder!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ FRAGMANI