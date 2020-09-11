Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı ile bu akşam ekrana geliyor! Bay Yanlış dizisi konusu oyuncu kadrosu...

Bay Yanlış dizisi 11. bölüm ile bu akşam ekrana geliyor. Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın yer aldığı Bay Yanlış dizinde bu akşam Özgür'ün yaptığı sürpriz Ezgi tarafından çok beğenilir ve Ezgi oldukça duygulanır. Ezgi, Özgür'e bu kadar duygusal olduğunu bilmiyordum itirafında bulunurken ikili bu süreçte birbirlerine ne kadar değer verdiklerini anlama fırsatı yakalamıştır. İşte Bay Yanlış 11. bölüm özeti ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler...

BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, Özgür’ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür’e olan bütün kırgınlığı geçer. Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır. İlişkilerinde yeni bir sayfa açarlar, artık yalana yer yoktur. Bu yüzden ailelerine de birlikte olduklarını söylemeye karar verirler. Nevin bu ilişkiyi çok istemese de kabullenir, Sevim ise Ezgi ve Özgür’ün birlikte olmasını katiyen istememektedir. Ezgi işe girdiği organizasyon firmasında ilk etkinliğini gerçekleştirir, bu etkinlikte onu bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Serdar da Ezgi’yi elde etmek için tekrar harekete geçer, fakat Özgür ve Ezgi’nin birlikte olduklarını öğrenince hayal kırıklığına uğrar ve bu durum onu daha da hırslandırır.

BAY YANLIŞ OYUNCU KADROSU

Can Yaman (Özgür Atasoy)

Özge Gürel (Ezgi İnal)

Fatma Toptaş (Cansu Akman)

Cemre Gümeli (Deniz Koparan)

Gürgen Öz (Levent Yazman)

Serkay Tütüncü (Ozan Dinçer)

Sarp Can Köroğlu (Serdar Öztürk)

Taygun Sungar (Soner Seçkin)

Feri Baycu Güler (Nevin Yılmaz)

Suat Sungur (Ünal Yılmaz)

Lale Başar (Sevim Atasoy)

Anıl Çelik ( Emre Eren)

Ece İrtem (Gizem Sezer)

Kimya Gökçe Aytaç (İrem Doğan)