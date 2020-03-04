‘BİR HAYAL BİR OYUN’ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

‘Bir Hayal Bir Oyun’ yarışmasının üçüncüsü için başvurular başladı. Zorlu Çocuk Tiyatrosu ile Performans Sanatları Merkezi sahnesine taşınan proje, miniklerin yeteneklerini fark etmelerini sağlayarak, onları cesaretlendirmek ve öz güvenlerini artırmak amacıyla yürütülüyor. Türkiye’nin dört bir yanından ilköğretimin üçüncü veya dördüncü sınıflarında okuyan çocuklar, yazdıkları özgün hikayelerle 17 Mart’a kadar, www.birhayalbiroyun.com sitesinden yarışmaya başvurabilir.‘Bir Hayal Bir Oyun’ yarışmasının üçüncüsü için başvurular başladı. Zorlu Çocuk Tiyatrosu ile Performans Sanatları Merkezi sahnesine taşınan proje, miniklerin yeteneklerini fark etmelerini sağlayarak, onları cesaretlendirmek ve öz güvenlerini artırmak amacıyla yürütülüyor. Türkiye’nin dört bir yanından ilköğretimin üçüncü veya dördüncü sınıflarında okuyan çocuklar, yazdıkları özgün hikayelerle 17 Mart’a kadar, www.birhayalbiroyun.com sitesinden yarışmaya başvurabilir.Birinci seçilen hikaye, profesyonel bir ekip tarafından tiyatro oyunu haline getirilecek ve aralıkta sahnelenecek.