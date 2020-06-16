Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim Köyün Şarkısı filmi ne zaman çekildi?

Bizim Köyün Şarkısı filmi bu akşam TRT 1 ekranında yayınlanacak. 2018 yılında vizyona giren Bizim Köyün Şarkısı filminin başrollerinde Tansel Öngel, Güneş Sayın, Berat Efe Parlar, Dora Dalgıç, Esat Polat Güler, Sezai Aydın, Aslı Omağ, Eda Döğer yer alıyor. Bizim Köyün Şarkısı filmi vizyona girdiği tarihten itibaren 24 hafta boyunca vizyonda kalırken 799.858 seyirci tarafından izlendi ve 8.791.184,93 TL hasılat elde etti.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ KONUSU

İstanbul’da yaşayan Çınar’ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye döneler. Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Tansel Öngel (Mehmet)

Güenş Sayın (Gül)

Berat Efe Parlar (Çınar)

Dora Dalgıç (Zeynep)

Esat Polat Güler (Emrah)

Sezai Aydın (Ömer)

Aslı Omağ (Sevim)

Eda Döğer (Sibel)

Alperen Efe Esmer (Salim)

İhsan Berk Aydın (Muhlis)

Taha Sönmezışık

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Köyün Şarkısı filminin çekimleri Muğla Yeşilyurt'ta gerçekleştirildi.