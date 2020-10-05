Cem Özer'den açıklama: Karımdan özür diliyorum

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan Cem Özer, "Bu görüntü ve konuşmaları benden para kopartmak için yaptığını düşünüyorum. Böyle bir kumpasa geldiğim için karımdan özür diliyorum. Bu durum benim karımla olan özel ilişkim; beni affeder ya da affetmez. O kısım beni ilgilendiriyor" dedi.

CEM ÖZER'DEN SUÇ DUYURUSU

61 yaşındaki oyuncu cephesinden daha sonra gelen açıklamada ise görüntüleri kaydeden şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Söz konusu açıklama şöyle:

"Sayın Cem Özer ile ilgili bugün itibari ile basına da yansıyan, Şüpheli şahısların kendisi aleyhine ve yasaya aykırı şekilde kişisel verilerinin ve görüntülerini kaydederek işledikleri suç konusuna istinaden yayın yasağı ve erişimin engellenmesi başvuruları ivedilikle gerçekleştirilmekte olup bilhassa bu görüntülere ilişkin şantaj ve tehdit fiillerinde bulunan organize suç çetesi şekilde hareket eden kötü niyetli şahıslar aleyhine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde vekilleri aracılığı ile suç duyurusunda bulunulmaktadır. Sayın basın mensuplarımızdan da suç konusu durumu desteklememek ve şüphelilerin amacına hizmet etmiş olmamak adına, gerek ailevi gerekse de mesleki önceliklerini koruyarak Sayın Cem Özer ile işbirliği içinde olmalarını ve hassasiyetle yaklaşmalarını rica ederiz."