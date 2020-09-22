Çin Falı filmi oyuncuları kimler? Çin Falı filmi oyuncu kadrosu
Dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan'in hem oynadığı hem de yönettiği aksiyon filmi Çin Falı, bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2012 yılında gösterime giren filmin konusu ve oyuncu kadrosunu bir araya getirdik...
Çin Falı filmi televizyon ekranlarına geliyor. 2012 yılında birçok ülkede uzun süre gösterimde kalan filmle ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...
ÇİN FALI KONUSU NEDİR?
Jackie Chan'in hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı film, sizi Uzakdoğu'nun gizemli atmosferinde maceralı bir yolculuğa çıkarıyor. 1860 yılında Fransız ve İngiliz orduları, Çin İmparatorluğu'nun Yaz Sarayı’nda bulunan ve Chinese Zodiac olarak adlandırılan 12 bronz hayvan heykelini ele geçirmiştir. Asian Hawk (Jackie Chan) ise uzun yıllar sonunda, bu heykelleri bulup ülkesi Çin'e geri getirmekle görevlendirilir. Asian Hawk, Parisli bir kadın ve Çinli bir öğrenci ile çıktığı bu yolculuk sırasında çeşitli engellerle karşılaşacak ve ne pahasına olursa olsun görevini başarıya ulaştırmaya çalışacaktır.
ÇİN FALI OYUNCULARI
Jackie Chan - Asyalı Hawk
Oliver Platt - Lawrence Morgan
Qi Shu - David'in Eşi
Daniel Wu - Doktor