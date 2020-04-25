Çocuklardan çikolata

Tüm dünyada coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde de renkli görüntülere sahne oldu. Bu kapsamda cemiyet hayatının tanınmış simalarına The Marmara Hotel aracılığıyla ay-yıldız ve çocuk figürlü çikolata seti gönderen Sitare Kalyoncuoğlu, dostlarına anlamlı bir kutlama yaşattı.











Pınar Tezcan, Ahu Orakçıoğlu, Fatoş Altınbaş, Zeynep Yılmaz, Özlem Mutlu Çetin, Elif Gönlüm ve İpek Toplusoy’un da aralarında yer aldığı isimler, çocuklarının hazırladığı lezzetlerle farklı bir deneyim yaşarken, bu keyifli anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. “Her yıl sahibi olduğum Party Kids’te renkli eğlencelerle bir araya geldiğimiz bayramımızı, bu sene, malum sebeplerden ötürü online olarak gerçekleştirdik. Ulusal egemenliğimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu kıymetli 23 Nisan gününde, The Marmara Chocolate’ın özel hazırladığı kalıplarla ve tatlarla unutulmaz bir anı yaşadık” diyerek duygularını paylaşan Kalyoncuoğlu, kızı Aslı’ya ise tam puan verdi.









