Çukur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur'un 4.yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Çukur'un yeni sezon fragmanı izleyicilerle buluştu. Uzun yıllardır ekranlara gelen Çukur'un yeni sezon fragmanında Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşılaştığı anlar ön plana çıkıyor. 4.sezonun başlayacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor.

ÇUKUR'UN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Nefes kesen tanıtımda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geldiği anlar yeni sezona olan ilgiyi arttırırken, Arık Böke Erdenet'in "Seni o Çukur'a gömeceğim Yamaç Koçovalı!" sözleri ikili arasında yaşanacak mücadeleyi gözler önüne seriyor. Aksiyon dolu dövüş sahneleri dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırırken, Mustafa Avkıran'ın canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteri tanıtımda dikkat çekiyor. Yeni sezonda Koçovalı ve Erdenet aileleri arasında yaşanacaklar ise şimdiden merakla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un yeni sezon fragmanı yyaınlandı. Fragmanda Çukur'un yeni sezonun yakında başlayacağı detayı yer aldı.