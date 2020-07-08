MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Defne Samyeli kira ödemediği gerçeğini örtbas etmeye çalışıyor'
08.07.2020 - 09:31 |

'Defne Samyeli kira ödemediği gerçeğini örtbas etmeye çalışıyor'

Sunucu Defne Samyeli’nin dava açtığı ev sahibi Yusuf Araz, "Defne Hanım kira ödemediği gerçeğini örtbas etmeye çalışıyor. Hakkımdaki suçlamaları gerçek dışı ve kişilik haklarıma saldırı niteliğindedir" dedi.

'Defne Samyeli kira ödemediği gerçeğini örtbas etmeye çalışıyor'
ABONE OL

Geçtiğimiz haftalarda Defne Samyeli'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.

Taraflar arasındaki dava devam ederken Samyeli, ev sahibi Araz'ın '1.5 yıldır kiramı alamıyorum' sözleriyle itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

"ÖZÜR DİLEMELİ"
Günaydın'da yer alan habere göre; ev sahibi Araz, Samyeli'nin dilekçesindeki iddialarının asılsız olduğunu belirtti: Defne Samyeli tarafından yapılan açıklamada bana yönelik tehdit, hakaret ve şantaj iddialarında bulunulmuştur. Defne Hanım'ın '1.5 yıldır kirasını ödemediği' hususu haricindeki tüm iddialar gerçek dışıdır. Bununla ilgili yasal süreç başlatılmıştır. Defne Hanım kira ödemediği gerçeğini örtbas etmek amacıyla hem yargıyı gereksiz meşgul etmekte, hem de benim için söyledikleri iftira niteliği taşımaktadır. Bir başkasının konutunu herhangi bir bedel ödemeden kullanmanın adı nedir? Ben itibarlı bir iş adamıyım. Bu sözleri kişilik haklarıma saldırı niteliğinde. Özür dilemeli."

"BANA HAKARET ETTİ, SANTAJ YAPTI"
Samyeli'nin mahkemeye sunduğu dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Araz, Samyeli'ne hakaret etti, onu rezil edeceğine dair şantaj yaptı. Ardından kişilik haklarını ihlal edecek şekilde basına konuştu. Samyeli, evindeki bir sorunla ilgili kendisini aradığında 'Ne aşağılık insanlarsınız, çıkın evimden' diyerek küçük düşürücü sözler söyledi. '1.5 yıldır kiramı alamıyorum' iddiası ile Samyeli'nin ödeme gücü olmadığına yönelik algı yarattı."

    Magazin Haberleri Bülteni (8 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?

    Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?

    Survivor'ın finale çok az kala şaşırtan eleme! Survivor'da kim elendi?

    Survivor'ın finale çok az kala şaşırtan eleme! Survivor'da kim elendi?

    Cem Özer'in oğlu boyunu geçti!

    Cem Özer'in oğlu boyunu geçti!

    Takipçilerinden Cemre Kemer'e 'kilo al' çağrısı!

    Takipçilerinden Cemre Kemer'e 'kilo al' çağrısı!

    Sıradaki Haber