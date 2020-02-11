Demet Akalın'dan Özgecan Aslan mesajı: Bir gün bu düzen değişecek!

Demet Akalın, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ı ölümünün 5'inci yılında unutmadı.

Sosyal medya hesabından Özgecan Aslan'ın fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Seni hiç tanımadım ama senin için çok ağladım, çok üzüldük, kahrolduk. Sonra ben evine geldim, odana girdim, kardeşlerin perişandı. Ve sen gittin senden sonra yüzlerce kadın katledildi ve biz mani olamadık. Bir gün bu düzen değişecek umudumuz var cezalar için! Ve duamız" ifadelerini kullandı.