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HaberlerMagazin Haberleri Demet Akalın'dan Özgecan Aslan mesajı: Bir gün bu düzen değişecek!
11.02.2020 - 15:06 |

Demet Akalın'dan Özgecan Aslan mesajı: Bir gün bu düzen değişecek!

11 Şubat 2015 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 5'inci ölüm yıldönümünün anılıyor.

Demet Akalın'dan Özgecan Aslan mesajı: Bir gün bu düzen değişecek!

Demet Akalın, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ı ölümünün 5'inci yılında unutmadı.

Sosyal medya hesabından Özgecan Aslan'ın fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Seni hiç tanımadım ama senin için çok ağladım, çok üzüldük, kahrolduk. Sonra ben evine geldim, odana girdim, kardeşlerin perişandı. Ve sen gittin senden sonra yüzlerce kadın katledildi ve biz mani olamadık. Bir gün bu düzen değişecek umudumuz var cezalar için! Ve duamız" ifadelerini kullandı.

Demet Akalından Özgecan Aslan mesajı: Bir gün bu düzen değişecek

11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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