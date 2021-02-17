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17.02.2021 - 09:50 |

Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Deniz Akkaya koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bir dönemin podyumların vazgeçilmez ismi olan Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında? İşte manken Deniz Akkaya'nın hayatı ile ilgili merak edilen edilenler.

Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında? İşte merak edilenler...
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Deniz Akkaya, koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:

“Elimde sopam evde covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık gecene kadar sizlere, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz"

Deniz Akkaya kimdir Deniz Akkaya kaç yaşında İşte merak edilenler...

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Deniz Akkaya 3 Ağustos 1977, İstanbul doğumlu. Semiha Şakir Lisesinden mezun oldu. İlk olarak 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynadı. 1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildikten sonra bu yönde çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli dizilerde rol aldı. Mankenliği bıraktı.

Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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