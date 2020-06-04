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04.06.2020 - 07:53 |

Deniz Baysal: Psikolog olmak isterdim!

Oyuncu Deniz Baysal, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Deniz Baysal: Psikolog olmak isterdim!
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Son olarak Kanal D'de yayınlanan 'Hizmetçiler' dizisinde başrol oynayan Deniz Baysal, hayranlarının merak ettiği konulara açıklık getirdi. Oyuncu olmasaydı psikolog olmak istediğini söyleyen Baysal, yaptığı işin çok keyifli olduğunu söyledi.

Güzel oyuncu, "Oyunculuğun içinde de var zaten psikoloji. İnsan psikolojisi çok farklı ve derin... Bunu bilmek isterdim" dedi.

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Cadde Yazarları

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