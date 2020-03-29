MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Deniz Baysal'dan ev yapımı pizza
29.03.2020 - 13:52 |

Deniz Baysal'dan ev yapımı pizza

Kanal D’nin yeni dizisi 'Hizmetçiler'de rol alan Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtcu, iki haftadır evden dışarı çıkmıyor.

Deniz Baysal'dan ev yapımı pizza

Geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine giren oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu, corona virüs nedeniyle evden çıkmıyor. İki haftadır evde olan ünlü çift, sık sık mutfakta vakit geçiriyor.

Hürriyet'în haberine göre; çift, önceki gün de pizza pişirdi. İkili, karantina günleri için de şöyle dedi:

“2 haftadır kendimizi karantinaya aldık. Bu süreçte bol bol yemek yapıp değişik lezzetler deniyoruz. Arkadaşlarımızla online oyunlar oynuyor, müzik çalışmaları yapıyoruz. Temizliğe de çok dikkat ediyoruz.”

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-El Kürsi okudu2013 yılında Lübnan'da katıldığı 'Turbs Got Talent' adlı yarışma programı ile adını duyuran Jennifer Grout, Ayet-El Kürsi okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tatlı krizi

Tatlı krizi

Zeytinyağının sırrı

Zeytinyağının sırrı

İzzet Yıldızhan otelini dezenfekte ettirdi

İzzet Yıldızhan otelini dezenfekte ettirdi

Çarpıcı itiraf!

Çarpıcı itiraf!

Sıradaki Haber