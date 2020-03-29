Deniz Baysal'dan ev yapımı pizza

Geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine giren oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu, corona virüs nedeniyle evden çıkmıyor. İki haftadır evde olan ünlü çift, sık sık mutfakta vakit geçiriyor.

Hürriyet'în haberine göre; çift, önceki gün de pizza pişirdi. İkili, karantina günleri için de şöyle dedi:

“2 haftadır kendimizi karantinaya aldık. Bu süreçte bol bol yemek yapıp değişik lezzetler deniyoruz. Arkadaşlarımızla online oyunlar oynuyor, müzik çalışmaları yapıyoruz. Temizliğe de çok dikkat ediyoruz.”