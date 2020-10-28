Doğduğun Ev Kaderindir 17. yeni bölümde Zeynep, Mehdi'den boşanma kararı alıyor!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam TV8 ekranında 17. yeni bölüm ile izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Mehdi, Zeynep'in yeni avukatlık bürosunda işe girmesinin ardından patronu tarafından eve bırakıldığı anlara tanık olan Mehdi deliye döner. Zeynep'i eve kilitleyen Mehdi'nin bu tavrına boyun eğmeyen Zeynep kapıyı kırararak evi terk eder. Mehdi çok geçmeden yanlışını arkadaşlarının tavisyesi ile anlar ve Zeynep'ten özür diler

Mehdi'nin bu tavrı Zeynep'i oldukça derinden yaralamıştır. Boşanma kararı alan Zeynep'in kararı Mehdi'nin özür dilemesi ile son bulacak mıdır?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Demet Özdemir (Zeynep)

İbrahim Çelikkol (Mehdi)

Zuhal Gencer (Sakine)

Senan Kara (Nermin)

Nail Kırmızıgül (Ekrem)

Engin Hepileri (Faruk)

Elif Sönmez (Cemile)

Hülya Duyar (Sultan)

Mehmet Korhan Fırat (Celal)

Fatih Koyunoğlu (Nuh)

Nurşim Demir (Zeliha)

Zeynep Kumral (Müjgan)

Naz Göktan (Emine)

Kazım Sinan Demirer (Bayram)

Kayra Zabcı (Yasemin)

Helin Kandemir (Kibrit)

Emir Talha (Ali)

Ali Oğuz Şenol (Tolga)

Engin Öztürk (Barış)

Teoman Kumbaracıbaşı (Burhan)

Alp Akar (Remzi)