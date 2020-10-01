Doğduğun Ev Kaderindir 2. seson 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Son bölüm izle

Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonu ile dün akşam seyirci karşısına çıktı. Mehdi ile Zeynep'in hikayesi kaldığı yerden devam ederken yine dram sahneler seyirciyi duygulandırdı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Mehdi ile Zeynep bir hayli geriliyor. Zeynep'in sözleri Mehdi'nin yüzüne bir ok gibi çarpıyor. Öte yandan bebekten ise kötü haber geliyor.