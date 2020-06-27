Dokunmayın Şabanıma nerede, ne zaman çekildi? İşte Dokunmayın Şabanıma filminin konusu ve oyuncuları...

1979 yapımı komedi türündeki Dokunmayın Şabanıma filminin başrolünde unutulmaz isim olan Kemal Sunal yer alıyor. Büyük ilgiyle izlenen Avanak Abdi filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...



DOKUNMAYIN ŞABANIMA KONUSU NEDİR?



Şaban kadınlar konusunda başarısız bir minibüs şoförü, Ökkeş ise tam bir hovardadır. İki eski asker arkadaşı olan Ökkeş ve Şaban'ın yolları bir gün kodeste kesişir. Babasının zoruyla evlendirilmek istenen Ökkeş, Şaban'dan kendi yerine geçmesini ister ve rollerini değişirler. Ancak gittikleri evde evin kızına her ikisi birden aşık olunca işler karışır. Aşık oldukları kız ise evin hizmetçisiyle yer değiştirmiştir.



DOKUNMAYIN ŞABANIMA OYUNCULAR KİMLER?



Kemal Sunal, Ahu Tuğba, Halit Akçatepe, Ercan Yazgan, Osman Fahir Seden, Ali Şen, Reha Yurdakul