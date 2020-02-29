Dostları sürpriz yaptı

Başar Hacısüleymanoğlu’nun dostlarını önceden davet ettiği yemekte, mutluluk ve duygusallığı bir arada yaşayan iş insanı, Gamze-Nedim Keçeli, Sedef-Alpsel Mercan, Sevil-Ali Rıza Yılmaz, Aslı-Bora Pehlivanlar ve Ethem-Burçin Sunar’ın da aralarında bulunduğu konuklara teşekkür konuşması yaptı. Mekanın işletmecileri İlyas Güngör ve Volkan Ercan’ın sunumlarıyla renklenen gecede sahne alan Sude Çelikkol, performansıyla beğeni topladı.



