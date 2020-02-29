MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Dostları sürpriz yaptı
29.02.2020 - 07:00 |

Dostları sürpriz yaptı

Fulya Hacısüleymanoğlu, yeni yaşını Fonduralı Yeniköy’de kutladı.

Dostları sürpriz yaptı

Başar Hacısüleymanoğlu’nun dostlarını önceden davet ettiği yemekte, mutluluk ve duygusallığı bir arada yaşayan iş insanı, Gamze-Nedim Keçeli, Sedef-Alpsel Mercan, Sevil-Ali Rıza Yılmaz, Aslı-Bora Pehlivanlar ve Ethem-Burçin Sunar’ın da aralarında bulunduğu konuklara teşekkür konuşması yaptı. Mekanın işletmecileri İlyas Güngör ve Volkan Ercan’ın sunumlarıyla renklenen gecede sahne alan Sude Çelikkol, performansıyla beğeni topladı.

Dostları sürpriz yaptı

28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Türkiye’yi daha ileri taşımayı hedefliyoruz’

‘Türkiye’yi daha ileri taşımayı hedefliyoruz’

Uyku arası alışveriş

Uyku arası alışveriş

Yeni ürün tanıtıldı

Yeni ürün tanıtıldı

Daniel Craig’e izin çıkmamış!

Daniel Craig’e izin çıkmamış!

Sıradaki Haber