'Doya Doya Moda' format değişikliğine gidiyor

Hafta içi her gün ekrana gelen 'Doya Doya Moda' programının formatının değiştiği açıklandı. Tek tek erkek yarışmacıları sahneye alan Seray Sever, alınan kararı şu sözlerle duyurdu. “Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibariyle 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz.”