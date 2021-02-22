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22.02.2021 - 11:51 |

'Doya Doya Moda' format değişikliğine gidiyor

'Doya Doya Moda’da yeni format ile ilgili bir açıklama yapıldı. Rabia ve Adnan’ın birinci olduğu haftanın finalinde Seray Sever, erkek yarışmacılar için verilen kararı açıkladı.

'Doya Doya Moda' format değişikliğine gidiyor
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Hafta içi her gün ekrana gelen 'Doya Doya Moda' programının formatının değiştiği açıklandı. Tek tek erkek yarışmacıları sahneye alan Seray Sever, alınan kararı şu sözlerle duyurdu. “Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibariyle 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz.”

Magazin Haberleri Bülteni (22 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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