Doya Doya Moda kim elendi 5 Şubat 2021? Doya Doya Moda haftanın finalinde Bahar Candan'a şok...

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Jürisinde; Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda'da haftanın finali bugün. Yarışmaya kim veda edecek?

5 ŞUBAT DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elenecek? Bugün saat 14.15'te ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar en yüksek puanı alabilmek için yarışacaklar. En yüksek puanı alan kolye ödülünün sahibi olacak. Elenen isim ise program sonunda belli olacak.

Doya Doya Moda haftanın finalinde Bahar Candan şoku yaşanıyor. Eleme potasına çıkan Bahar Candan elenecek mi?