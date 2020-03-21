Editörün seçtikleri

Renkli kombin

Yeni İnci, ev giyim ve pijama koleksiyonlarından sonra spor giyim tasarımlarını sergiledi. Tayt, sporcu atleti, askılı ve kollu tişörtlerle geniş ürün skalasından oluşan kıyafetler, farklı kitlelere hitap ediyor.

Konforlu seçim



Roxy’nin yeni ürünü tekerlekli çanta; tasarımı, bölmeleri ve ağırlığıyla fark yaratmayı hedefliyor. Teleskopik sapıyla dikkat çeken çanta, SPX mağazalarında satışa sunuluyor.



Bahar havası

Günsan, Eqona serisiyle, 13 farklı rengi evlere taşıyor. Baharın canlı ve yaşam enerjisi dolu renklerini dekorasyonuna da yansıtmak isteyenlere alternatif sunan koleksiyon, anahtar ve prizlere farklı bir hava katıyor.

Gençlik iksiri



Collagen Lift Paris’in geliştirdiği Vitality, içeriğinde yer alan glutatyon, C vitamini, çinko, kollajenle, uykunuzu düzenleme ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeyi amaçlıyor. Yorgunluğu da azaltmayı hedefleyen ürün, antioksidan açısından da zengin...



Akıllı oyuncak



Junoo; eğlenceli, eğitici ve zeka gelişimine yardımcı akıllı oyuncaklar sunuyor. Kodlama ve çocukların kritik düşünmeyle problem çözme yeteneğini geliştiren tasarımlar, okuma becerisi veya dil bilgisi gerektirmiyor.

Yaşlanma karşıtı



Clinique, yaşlanmanın ilk belirtilerine karşı nemlendirici krem Superdefense’i sunuyor. SPF 25 ve 40 olmak üzere iki farklı seçenek çıkaran marka, tek kremle güneşe karşı korumayı amaçlarken, yaşlanma karşıtı içeriğiyle de dikkat çekiyor.



Doğa dostu



Bond No 9, New York’tan aldığı ilhamla TriBeCa’yı piyasaya sundu. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir doğa dostu şişesiyle yeni bir lüks anlayışına imza atmayı amaçlayan parfümde, kakao ve yeşil fındık notaları baskın.