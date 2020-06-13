Editör'ün seçtikleri

Sesini duyur!

Levi’s®, renkli bir koleksiyon hazırladı. ‘Use Your Voice’ baskılı çeşitli grafik tişörtleri indigo ve soluk batik desenli denim şortlarla kombinleyebileceğiniz ürünlere, ‘Use YourVoice’ işlemeli denim trucker ceketler eşlik ediyor.

Çiçek bahçesi

Avon’un ‘Collections’ parfümleri, çiçeksi kokularıyla yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya aday! Zambak ve miskle Lila, menekşe yaprakları ve paçuliyle Violeta, gül ve baharatlı vanilyayla Roseta, yeni parfüm serisinin gözdesi...

Şef teması

Barbie, şef temasıyla karşınızda! Şef Barbie eşliğinde minikler, Pasta Dükkanı Oyun Seti’yle rengarenk pastalar ve Barbie Noodle Yapıyor Oyun Seti’yle yemekler hazırlıyor.

Kararsızlara özel koku...

Watsons’ın popüler markalarından Dicora Urban Fit, erkeklere özel kokularıyla dikkat çekiyor. Greyfurt ve deniz notalarıyla hazırlanan ürünlere lavanta ve defne yaprağının mistik esansı eşlik ederken, iddiasını da ortaya koyuyor.

Şıklık detayda gizli

Atasay, yaklaşan Babalar Günü’ne şık bir dokunuş katmak isteyenler için alternatifler sunuyor. Rafine ve çelik kolyeler, pırlanta detaylı deri bileklikler, modern tespihler ve yüzükler seçenekler arasında...