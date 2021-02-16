Empire State filmi oyuncuları kim? Empire State konusu nedir?

Liam Hemsworth, Dwayne Johnson ve Emma Roberts'ın başrollerde yer aldığı Empire State filmi, Dito Montiel yönetmenliğinde hazırlandı. Filmin yapımcısı ise Mark Stewart'tır. Amerikan polisiye havasında hazırlanan film beyazperde de oldukça ilgi görmüştü. İşte, Empire State filmi detayları...

EMPİRE STATE KONUSU

Polis akademisine girmeyi başaramadıktan sonra Chris Potamitis, ‘Empire State Zırhlı Araç Şirketi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlar. Chris, en iyi arkadaşı Eddie’ye şirketin zayıf güvenliğinden bahsetme hatasına düşer ve çok geçmeden şirket içinde depolanan inanılmaz miktardaki parayı kaçırmak için incelikle işlenmiş bir planın içine düşer.

EMPİRE STATE OYUNCULARI

Liam Hemsworth , Chris Potamitis olarak

Emma Roberts , Nancy Michaelides olarak

Dwayne Johnson Dedektif James Ransone olarak

Michael Angarano Eddie olarak

Nikki Reed Lizzette olarak

Paul Ben-Victor Tommy Potamitis olarak

Jerry Ferrara Yunan Jimmy olarak

Greg Vrotsos, Mike Dimitriu olarak

Michael Rispoli Tony Cappolitti olarak

Wayne Pére Williams olarak

Craig Leydecker Chilewski olarak

Shenae Grimes , Eleni olarak

Sharon Angela Dina Potamitis olarak

Chris Diamantopoulos Spiro Stavrakis olarak

Lucky Johnson Phil Johnson olarak

Ajan Nugent olarak James Ransone

Gia Mantegna Vicky Potamitis olarak

Lydia Hull Maria olarak

Jesse Pruett

Hot Guidette