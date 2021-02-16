Empire State filmi oyuncuları kim? Empire State konusu nedir?
Empire State filmi ABD yapımı yabancı sinema filmidir. Aksiyon dram türündeki filmin başrol oyuncuları da konusu kadar dikkat çekici. Televizyon ekranlarında ilgiyle izlenen film 2013 yılında vizyona girdi. Peki, Empire State filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Liam Hemsworth, Dwayne Johnson ve Emma Roberts'ın başrollerde yer aldığı Empire State filmi, Dito Montiel yönetmenliğinde hazırlandı. Filmin yapımcısı ise Mark Stewart'tır. Amerikan polisiye havasında hazırlanan film beyazperde de oldukça ilgi görmüştü. İşte, Empire State filmi detayları...
EMPİRE STATE KONUSU
Polis akademisine girmeyi başaramadıktan sonra Chris Potamitis, ‘Empire State Zırhlı Araç Şirketi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlar. Chris, en iyi arkadaşı Eddie’ye şirketin zayıf güvenliğinden bahsetme hatasına düşer ve çok geçmeden şirket içinde depolanan inanılmaz miktardaki parayı kaçırmak için incelikle işlenmiş bir planın içine düşer.
EMPİRE STATE OYUNCULARI
Liam Hemsworth , Chris Potamitis olarak
Emma Roberts , Nancy Michaelides olarak
Dwayne Johnson Dedektif James Ransone olarak
Michael Angarano Eddie olarak
Nikki Reed Lizzette olarak
Paul Ben-Victor Tommy Potamitis olarak
Jerry Ferrara Yunan Jimmy olarak
Greg Vrotsos, Mike Dimitriu olarak
Michael Rispoli Tony Cappolitti olarak
Wayne Pére Williams olarak
Craig Leydecker Chilewski olarak
Shenae Grimes , Eleni olarak
Sharon Angela Dina Potamitis olarak
Chris Diamantopoulos Spiro Stavrakis olarak
Lucky Johnson Phil Johnson olarak
Ajan Nugent olarak James Ransone
Gia Mantegna Vicky Potamitis olarak
Lydia Hull Maria olarak
Jesse Pruett
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