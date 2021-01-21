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21.01.2021 - 11:31 |

Enes Batur'dan flaş Ecenaz Üçer açıklaması

YouTuber Enes Batur, Ecenaz Üçer ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Enes Batur'un Ecenaz Üçer ile ilgili açıklaması da dikkat çekti.

Enes Batur'dan flaş Ecenaz Üçer açıklaması
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YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur Sungurtekin'in, bir süredir Ecenaz Üçer'le aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkili, son günlerde ayrılık haberleri ile magazin gündemine geliyordu. Bunun üzerine Enes Batur, Instagram hesabının hikaye bölümünden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Enes Baturdan flaş Ecenaz Üçer açıklaması

"GÜVENİMİ KIRDI"
Ecenaz Üçer ile ayrılıklarının çok da yeni olmadığını vurgulayan 22 yaşındaki Enes Batur, Üçer'e karşı güveninin kırıldığını, onu takipten çıktığını ve aralarında küslük oluştuğunu belirtti.

Ünlü YouTuber'ın açıklaması şöyle:
"Arkadaşlar daha önce de söyldeim; Ecenaz ile sevgili değiliz veya yeni ayrılmadık. Gördüğüm birkaç şey arkadaşlık olarak ona güvenimi kırdı ve sinirle takipten çıktım. Aramızda küslük oluştu. Durum bundan ibaret. Onun da kendi küsme sebepleri olabilir bilemem. Aynı ekipte olduğumuz için bir şekilde zaman her şeyi gösterir."

Enes Baturdan flaş Ecenaz Üçer açıklaması

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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