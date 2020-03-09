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HaberlerMagazin Haberleri Evangeline Lilly'den şaşırtan itiraf: Sessiz kalıp acı çekmeyin!
09.03.2020 - 11:32 |

Evangeline Lilly'den şaşırtan itiraf: Sessiz kalıp acı çekmeyin!

'Lost' dizisiyle şöhreti yakalayan ardından 'Hobbit' serisiyle yıldızı parlayan Evangeline Lilly, sosyal medya hesabından geçirdiği zor günleri anlattı. Güzel oyuncu, duygularını bastırdığını ifade etti.

Evangeline Lilly'den şaşırtan itiraf: Sessiz kalıp acı çekmeyin!

'Ant-Man' filmiyle Marvel evrenine dahil olan Evangeline Lilly, psikolojik sorunlar yaşadığını itiraf etti. Sosyal medya hesabından eski bir pozunu paylaşan Lilly, geçtiğimiz yılın kendisi için ne kadar zor geçtiğini anlattı.

Kanadalı oyuncu, “Hayatınıza kara bulutları taşımak istemedim. Tek istediğim şey sizinle mutlulukları paylaşmak, hayatınızı aydınlatmak. Güzel bir gün geçirdikten sonra paylaşımımın sizi üzmesini istemedim” dedi.

Başka insanların kötü hissetmesine neden olabileceği endişesiyle duygularını bastırmaya karar verdiğini anlatan Lilly,  tünelin sonunda her zaman ışık olduğunu ve takipçilerinin desteğini beklediğini söyledi.

Evangeline Lillyden şaşırtan itiraf: Sessiz kalıp acı çekmeyin

Magazin Haberleri Bülteni (9 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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