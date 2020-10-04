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04.10.2020 - 10:28 |

Filiz Taçbaş, 'Çukur'un kadrosuna dahil oldu

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Filiz Taçbaş, 'Çukur'un kadrosuna dahil oldu
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Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Çukur'un oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Dizi ekibine son olarak 56 yaşındaki Filiz Taçbaş katıldı.

Taçbaş, haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Oyuncu, yaptığı paylaşımda, "Çukur' dizisi ile setlere dönmenin heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Ben de sizler kadar heyecanlıyım. İzmir Foça'dan, 'Çukur' için döndüm" notunu düştü.

Filiz Taçbaş, Çukurun kadrosuna dahil oldu


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