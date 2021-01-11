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11.01.2021 - 17:32 |

Filiz Taçbaş'ın sırrı keçi sütü

Geçtiğimiz günlerde aldığı çiftçilik belgesi ile gündeme oturan ünlü oyuncu Filiz Taçbaş'ın sıfır makyaj hali sosyal medyada olay oldu.

Filiz Taçbaş'ın sırrı keçi sütü
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57 yaşındaki Filiz Taçbaş, Instagram hesabından doğal halini paylaştı. Taçbaş'a sosyal medyada "gençlik iksirimi içiyor, zamansız bir güzellik" yorumları yapıldı. Başarılı oyuncun sabahları keçi sütü ile yüzünü yıkadığı ve her gece yatmadan önce keçi sütü maskesi yapmak günlük doğal güzellik ritüelleri arasındaymış.

Filiz Taçbaşın sırrı keçi sütü

 

 

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