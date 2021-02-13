Burcu Binici'den estetik iddialarına yanıt! İlk kez anlattı

Hastaneye gittikten sonra iki gün boyunca kendisine gelemeyen Binici, "İki gün sonra gözümü açtığımda yüzüm şişti. Hatta üç tane yüzüm vardı diyebilirim. Ayağa kalkıp bir baktım ki yakınlarım etrafımda kısır yiyor. Ben de çok açım. 'Bana da verin' dedim, yasak olduğunu söylediler ama dayanamayıp yine de verdiler" diye konuştu.