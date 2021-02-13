• 13 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
Burcu Binici'den estetik iddialarına yanıt! İlk kez anlattı
Oyuncu Burcu Binici, yıllardır herkesin kendisine sorduğu ‘Burnunda estetik mi var?’ sorusuna yanıt verdi. Binici, bu vesile ile 2005 yılında uçakta başına gelen talihsiz bir olayı ilk kez anlattı.
• 13 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
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Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Burcu Binici, başından geçen korkunç kazayı yıllar sonra ilk kez anlattı. Güzel oyuncu, 19 yaşındayken İstanbul'dan Erzurum'a gittiği bir seyahatinde hiç unutamayacağı bir olay yaşadığından bahsetti.
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YILLAR SONRA İLK KEZ ANLATTI
Yolculuğun başlarında çok keyifli olduğunu söyleyen Binici, "O sırada tek sorun aşırı sıkışmış olmamdı. Neyse uçak kalktı 'Kemerlerinizi açabilirsiniz' dediklerinde ben direkt tuvalete koştum. (Gülüyor) Biri benden önce girmiş. Bu sırada beklerken ayakkabı bağımın çözüldüğünü fark ettim. Kokpite doğru eğilip bağlamaya başladım. İşte ne olduysa ondan sonra oldu" dedi.
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Binici, sözlerine; "O sırada kabin memuru kokpit içinden dışarıya bakıyor, kimsenin olmadığını düşünüyor, halbuki ben aşağıdayım. Eski uçak tipini düşünün, kapıları ağır olanlardan. Tam o anda bir şey çat etti. Ayağa kalktığımda hostesin üzerine kanlar fışkırıyordu. Ben burnumun kırıldığını o sırada fark ettim. Hostes bayıldı, yolcular uçak düşüyor sanıp panik yaptı. Ben bir elim burnumda kanamayı durduruyorum, bir yandan 'Benim burnum kırıldı, acil iniş yapılacak' diye bağırıyorum" şeklinde devam etti.
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"İKİ GÜN SONRA GÖZÜMÜ AÇTIM"
O anı yıllarca unutamayan Binici, "Uçakta iniş izinleri alındı. Ama iniş için mesafe gerekiyormuş, sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüldü. Hostes de ayıldı merak etmeyin. (Gülümsüyor) İnişte benim açımdan yeni bir sorun daha oluştu, telefonumu bir açtım ki ne göreyim şarjı yüzde 1! Yakınımı aradım, haber verdim ve telefonum kapandı. Her şeye rağmen hâlâ bayılmamıştım. Ambulansla hastaneye gittik, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
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Hastaneye gittikten sonra iki gün boyunca kendisine gelemeyen Binici, "İki gün sonra gözümü açtığımda yüzüm şişti. Hatta üç tane yüzüm vardı diyebilirim. Ayağa kalkıp bir baktım ki yakınlarım etrafımda kısır yiyor. Ben de çok açım. 'Bana da verin' dedim, yasak olduğunu söylediler ama dayanamayıp yine de verdiler" diye konuştu.
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"ESTETİK Mİ?' DİYE SORANLARA CEVAP OLSUN!"
Yıllardır burnunun estetik olup olmadığı merak konusu olan güzel oyuncu, bu konuyu da ilk kez açıklamış oldu.
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