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• 14 Şubat 2021 - 11:07 • Son Güncelleme:

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın evine hırsız girdi

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın, akrobat hırsızları adıyla bilinen çete tarafından evi soyuldu. Güvenlik yetkilileri, Eşref Hakimi, Eleonora Incardona gibi isimleri de soyan çetenin tutuklandığını duyurdu.

• 14 Şubat 2021 - 11:07 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın, akrobat hırsızları adıyla bilinen çete tarafından evi soyuldu.

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Leotta'nın sosyal medyasındaki ev paylaşımlarını inceledikten sonra soygunu yapan çete, güzel spikere büyük şok yaşattı.

3BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DOLANDIRILDI

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DOLANDIRILDI

Çetenin İtalyan spiker gibi ünlü isimlerin Instagram hesaplarından evlerine yönelik paylaşımlarını inceledikten sonra soygunu gerçekleştirdikleri öğrenildi. Aralarında Inter'li futbolcu Eşref Hakimi, influencer Eleonora Incardona'nın yer aldığı yüzlerce kişi, bu yöntemle soyuldu.

4PAYLAŞIMLAR KONUSUNDA UYARI GELDİ

PAYLAŞIMLAR KONUSUNDA UYARI GELDİ

İtalyan güvenlik görevlileri gelen şikayet üzerine çete üyelerini yakalamak için harekete geçti. Çok geçmeden yapılan operasyonla çetenin yakalandığını duyuran ekipler, sosyal medya kullanıcılarını paylaşımlarını dikkatli şekilde yapmaları noktasında uyardı.

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Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta ile Ünlü oyuncu Can Yaman arasındaki aşk tüm hızıyla devam ediyor.

7AŞK BELGELENMİŞTİ

AŞK BELGELENMİŞTİ

İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar, İtalyan basınına yansımıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, yaklaşık üç hafta önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.

8İHANET Mİ

İHANET Mİ?

Diletta Leotta'nın bir süredir boksör Daniele Scardina ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ünlü spikerin, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisinin doğum günü kutlamasına ait fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırmaması, "İhanet mi?" sorularını akıllara getirmişti.

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