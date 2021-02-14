• 14 Şubat 2021 - 11:07 • Son Güncelleme:
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın evine hırsız girdi
Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın, akrobat hırsızları adıyla bilinen çete tarafından evi soyuldu. Güvenlik yetkilileri, Eşref Hakimi, Eleonora Incardona gibi isimleri de soyan çetenin tutuklandığını duyurdu.
• 14 Şubat 2021 - 11:07 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın, akrobat hırsızları adıyla bilinen çete tarafından evi soyuldu.
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BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DOLANDIRILDI
Çetenin İtalyan spiker gibi ünlü isimlerin Instagram hesaplarından evlerine yönelik paylaşımlarını inceledikten sonra soygunu gerçekleştirdikleri öğrenildi. Aralarında Inter'li futbolcu Eşref Hakimi, influencer Eleonora Incardona'nın yer aldığı yüzlerce kişi, bu yöntemle soyuldu.
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Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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AŞK BELGELENMİŞTİ
İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar, İtalyan basınına yansımıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, yaklaşık üç hafta önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.
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