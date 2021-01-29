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• 29 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:

Chris Martin ile Dakota Johnson'ın yeni evlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Hollywood'un ünlü çiftlerinden Chris Martin ve Dakota Johnson, üç yıllık birlikteliklerinin ardından Malibu’da 12,5 milyon dolara (yaklaşık 93 milyon TL) ev aldı.

• 29 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
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Coldplay grubunun solisti Chris Martin ve Amerikalı aktris Dakota Johnson, Malibu’da görkemli bir evin sahibi oldu. İlişkilerinde yeni bir adım atan ünlü çiftin istediği tüm özelliklere sahip olan evin fiyatı 12,5 milyon dolar (yaklaşık 93 milyon TL).

2EKİM AYINDAN BERİ BU EVDELER

EKİM AYINDAN BERİ BU EVDELER

New York Post'un haberine göre, daha önce Gwyneth Paltrow ile olan evliliğinden Apple ve Moses adlı iki çocuğu olan Chris Martin ve Dakota geçtiğimiz Ekim ayında kendilerini kendilerini bu muhteşem eve kapattılar.

3PAZARLIK YAPTILAR

PAZARLIK YAPTILAR

Görünüşe göre 2018 yılından beri beraber olan çift, geçtiğimiz yaz piyasa fiyatı 14 milyon dolar (103 milyon TL) olan ev için pazarlık yapmayı başardı.

4ALTI YATAK ODASI VE DOKUZ BANYOSU VAR

ALTI YATAK ODASI VE DOKUZ BANYOSU VAR

Birçok hit şarkıya imza atan İngiliz müzisyen Chris ve 'Grinin Elli Tonu' filmlerinin yıldızı Dakota’nın iki katlı evi, altı yatak odası ve dokuz banyodan oluşuyor.

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Ayrıca ev, özel etkinliklere ev sahipliği yapmak için mükemmel bir yere dönüştüren iki katlı ek konuk evi, oyun odası, oturma odası, mutfak ve misafir odası ile tamamlandı.

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Evin arka bahçesinde ise keyifli bir oturma alanı içerisinde yüzme havuzu, jakuzi ve bar bulunuyor.

7NİŞANLANDILAR MI

NİŞANLANDILAR MI?

Öte yandan ABD’li oyuncu Dakota Johnson (31), geçtiğimiz ay Los Angeles’ta parmağında bir elmas yüzükle görüntülenmişti. Johnson'ın sevgilisi Chris Martin (43) ile nişanlandığı iddia edilmişti.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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