• 29 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
Chris Martin ile Dakota Johnson'ın yeni evlerinin fiyatı dudak uçuklattı
Hollywood'un ünlü çiftlerinden Chris Martin ve Dakota Johnson, üç yıllık birlikteliklerinin ardından Malibu’da 12,5 milyon dolara (yaklaşık 93 milyon TL) ev aldı.
• 29 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
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Coldplay grubunun solisti Chris Martin ve Amerikalı aktris Dakota Johnson, Malibu’da görkemli bir evin sahibi oldu. İlişkilerinde yeni bir adım atan ünlü çiftin istediği tüm özelliklere sahip olan evin fiyatı 12,5 milyon dolar (yaklaşık 93 milyon TL).
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