• 27 Ocak 2021 - 12:00 • Son Güncelleme:
Cinsiyet değiştiren Elliot Page boşanma davası açtı
Kanadalı oyuncu Ellen Page, trans birey olduğunu açıklayarak ismini Elliot Page olarak değiştirmişti. Geçtiğimiz yıl aralık ayında cinsiyet değiştirerek erkek olduğunu duyuran oyuncu, şimdi de iki yıllık eşine boşanma davası açtı.
• 27 Ocak 2021 - 12:00 • Son Güncelleme:
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Rol aldığı 'Juno' adlı filmle adını geniş kitlelere duyuran Ellen Page, Aralık 2020'de cinsiyet değiştirip erkek olduğunu ve bundan böyle Elliot Page adını aldığını açıklayarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.
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DÜNYA ONU KONUŞTU
Juno ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi filmlerle sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Oscar'a aday gösterilen Kanadalı oyuncu Ellen Page, 2020 yılının aralık ayında cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki Page, yeni isminin ise Elliot Page olduğu duyurdu. Elliot Page, haberi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla açıkladı.
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Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem" diye yazdı. Kanadalı oyuncu ayrıca, trans topluluğundan "ilham aldığını" söyledi ve "Bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarını" belirtti.
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