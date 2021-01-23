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• 23 Ocak 2021 - 08:12 • Son Güncelleme:

Elizabeth Hurley’den lüks malikanesinde karantina pozları

55 yaşındaki bir çocuk annesi Elizabeth Hurley, Herefordshire'daki 6 milyon sterlin değerindeki malikanesinden neredeyse hiç dışarı çıkmadan yaşıyor. Hurley, sık sık sosyal medya hesabı üzerinden de karantina günlerini evinde nasıl geçirdiğini belgeliyor.

• 23 Ocak 2021 - 08:12 • Son Güncelleme:
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Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi neredeyse bir yıldır zorunlu bir karantina süreci sürdürüyor. Bunlardan biri de oyuncu, tasarımcı ve model Elizabeth Hurley.

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Elizabeth Hurley, zaman zaman tasarladığı bikinileri giyip malikanesinin bahçesinde poz veriyor, bazen önemli günleri kutlamak için evinde bile olsa giyinip makyaj yapıp poz veriyor.

3İLK KARANTİNA PAYLAŞIMI

İLK KARANTİNA PAYLAŞIMI

Elizabeth Hurley, ilk karantina paylaşımını 13 Mart 2020'de yaptı. Siyah ve derin göğüs dekoltesi olan bir elbise giyen Hurley "İçeride kalabilecekken dışarı çıkmak neden" diye yazdı. Sonra da 15 yıl önce satın alınan bir elbiseyi giymek mümkünken, neden yeni bir elbise satın almak gerektiğini sordu.

4TEŞEKKÜR POZU

TEŞEKKÜR POZU

Hurley, bu ilk paylaşımdan sonra 28 Mart'ta yine iddialı bir pozunu paylaştı. Yıldız, bu paylaşımıyla koronavirüs pandemisi sırasında cansiperane bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

5EVDE FİLM ÇEKTİ

EVDE FİLM ÇEKTİ

Hurley, 8 Nisan'da iddialı kostümü ve makyajıyla bir başka paylaşım yaptı. Bu kez evde canları sıkıldığı için kendileri evde bir polisiye film çektiklerini ifade etti.

6HAVALAR ISINDI

HAVALAR ISINDI

Kış bitip havalar ısınmaya başladıkça Hurley de mevsime uygun paylaşımlar yapmaya başladı. 24 Nisan'da, evini arka plana alıp, göletin yanında bu pozu verdi. Üstündeki bikini de kendi tasarımıydı.

7KÖPÜKLÜ POZ

KÖPÜKLÜ POZ

Hurley, 10 Haziran'daki doğum gününü bu pozla kutladı. Köpüklü suyla dolu küvette çekilen bu pozunu "Mutlu yıllar bana" mesajıyla paylaştı.

8EVDE GEÇEN 14 HAFTA

EVDE GEÇEN 14 HAFTA

Hurley, Haziran 22'de de 14 haftadır karantinada olduğunu belirterek bu pozu paylaştı. Bu sıralarda İngiltere'de aslında kısıtlamalar yavaşça gevşemeye başlamıştı.

9KUTLAMA POZU

KUTLAMA POZU

Elizabeth Hurley, 25 Aralık'ta Noel kutlamak için photoshop'lanmış bu pozunu takipçileriyle paylaştı. Bu poza çok sayıda beğeni geldi.

10EVDE PARTİ

EVDE PARTİ

Ünlü yıldız, 28 Aralık'da da ailesiyle yaptığı kutlama için özenle giyindi, saçını ve makyajısın yaptı ve sonra da bu pozu verdi.

11MARMELAT YAPTI

MARMELAT YAPTI

Elizabeth Hurley, karantina sürecinde çılgın bir ev kadınına dönüştüğünü de duyurdu. 47 kavanoz marmelat yaptığını, bu pozla duyurdu.

12HALA EVDEYİZ

HALA EVDEYİZ

Hurley, ülkesinde hastalığın zor kontrol edilebilir hale gelmesiyle birlikte karantina sürecini de sıkılaştırdı. 20 Ocak'taki son paylaşımı da bu oldu. Hurley, hala evde olduklarını belirtti bu paylaşımında da.

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İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, bir zamanlar birçok orta halli insanın yaşadığı mütevazı bir evde oturuyordu. Genç yaşında Hugh Grant ile yaşadığı ilişki sayesinde bir anda dünyanın dikkatini çekti, hem oyuncu hem de model olarak kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Şimdi ise tam 6 milyon sterlin değerinde bir malikanede yaşıyor.

14KENDİNE AİT BİR GÖL

KENDİNE AİT BİR GÖL

Hurley, oğlu Damien ile birlikte oturduğu bu malikanede çektiği pozlarını da zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor. 13 yatak odası, beş banyosu olan malikanenin geniş arazisi içinde bir de misafirlerin kalabileceği büyük bir ev yer alıyor. Elizabeth Hurley'in sahip olduğu malikanenin arazisi içinde bir de kendisine ve oğluna ait bir göl bulunuyor.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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