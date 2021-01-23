• 23 Ocak 2021 - 08:12 • Son Güncelleme:
Elizabeth Hurley’den lüks malikanesinde karantina pozları
55 yaşındaki bir çocuk annesi Elizabeth Hurley, Herefordshire'daki 6 milyon sterlin değerindeki malikanesinden neredeyse hiç dışarı çıkmadan yaşıyor. Hurley, sık sık sosyal medya hesabı üzerinden de karantina günlerini evinde nasıl geçirdiğini belgeliyor.
• 23 Ocak 2021 - 08:12 • Son Güncelleme:
1
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi neredeyse bir yıldır zorunlu bir karantina süreci sürdürüyor. Bunlardan biri de oyuncu, tasarımcı ve model Elizabeth Hurley.
3
İLK KARANTİNA PAYLAŞIMI
Elizabeth Hurley, ilk karantina paylaşımını 13 Mart 2020'de yaptı. Siyah ve derin göğüs dekoltesi olan bir elbise giyen Hurley "İçeride kalabilecekken dışarı çıkmak neden" diye yazdı. Sonra da 15 yıl önce satın alınan bir elbiseyi giymek mümkünken, neden yeni bir elbise satın almak gerektiğini sordu.
5
7
11
13
İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, bir zamanlar birçok orta halli insanın yaşadığı mütevazı bir evde oturuyordu. Genç yaşında Hugh Grant ile yaşadığı ilişki sayesinde bir anda dünyanın dikkatini çekti, hem oyuncu hem de model olarak kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Şimdi ise tam 6 milyon sterlin değerinde bir malikanede yaşıyor.
14