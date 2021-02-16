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• 16 Şubat 2021 - 23:45 • Son Güncelleme:

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ Alpaslan Çakırbeyli öldü mü?

ATV’de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 182. bölümüyle ekranlara geldi. Fuat’ın, Ceylan ve Bahar’ı kaçırmasının ardından Korkmazlar ile anlaşma yapan Hızır Çakırbeyli, Fethi'yi bulmak için harekete geçti. Ancak Hızır'a gözdağı vermek isteyen Fethi’nin pusu kurduğu Alpaslan’ı vurdurması sosyal medyayı salladı.

• 16 Şubat 2021 - 23:45 • Son Güncelleme:
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Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Sanem Çelik ve Yunus Emre Yıldırımer’in paylaştığı EDHO yeni bölümde tansiyon bir hayli yüksekti.

2HIZIRDAN CEYLAN HAMLESİ

HIZIR'DAN CEYLAN HAMLESİ

Fethi ve Fuat’ın Ceylan ile Bahar’ı almasının ardından harekete geçen Hızır Çakırbeyli, karısını sağ salim alabilmek için Yaman ile anlaşma yaptı.

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Planın ardından Ceylan’ı kurtaran Hızır, bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırdı. Akabinde de kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için harekete geçti.

4ALPASLAN ÖLECEK Mİ

ALPASLAN ÖLECEK Mİ?

Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi otelinde ders vermek için yeğeni Alpaslan’a pusu kurdu.

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'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 182. bölümde Alpaslan Çakırbeyli’nin vurulması sosyal medyada bir hayli ses getirdi. Alpaslan’ın ölmesini istemediklerini dile getiren izleyiciler, konuyla ilgili dizinin sosyal medya hesaplarına yorum yağdırdı

6SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

EDHO izleyicileri; 'Alpaslan olmadan asla’, ‘Alpaslan ölmemeli’, ‘Alpaslan bizim kırmızı çizgimizdir’, 'Umarım gördüğüm gerçek değildir’, ‘Bu dizi Alpaslan’sız olmaz’ gibi yorumlar yaptı.

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Birkaç sosyal medya kullanıcısı ise Alpaslan’ın omzundan vurulduğunu ve ölmeyeceğini öne sürdü. Alpaslan Çakırbeyli’ye ne olacağını ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümünde öğreneceğiz.

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