• 16 Şubat 2021 - 23:45 • Son Güncelleme:
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ Alpaslan Çakırbeyli öldü mü?
ATV’de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 182. bölümüyle ekranlara geldi. Fuat’ın, Ceylan ve Bahar’ı kaçırmasının ardından Korkmazlar ile anlaşma yapan Hızır Çakırbeyli, Fethi'yi bulmak için harekete geçti. Ancak Hızır'a gözdağı vermek isteyen Fethi’nin pusu kurduğu Alpaslan’ı vurdurması sosyal medyayı salladı.
• 16 Şubat 2021 - 23:45 • Son Güncelleme:
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Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Sanem Çelik ve Yunus Emre Yıldırımer’in paylaştığı EDHO yeni bölümde tansiyon bir hayli yüksekti.
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'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 182. bölümde Alpaslan Çakırbeyli’nin vurulması sosyal medyada bir hayli ses getirdi. Alpaslan’ın ölmesini istemediklerini dile getiren izleyiciler, konuyla ilgili dizinin sosyal medya hesaplarına yorum yağdırdı
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