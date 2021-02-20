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• 20 Şubat 2021 - 12:55 • Son Güncelleme:

'İbrahim Tatlıses'in yeni imajı kimin fikri?'

'İbo Show' programı ile yıllar sonra sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses, bu kez hafızalara kazonan şarkılarıyla değil imajıyla gündemde... Usta sanatçının son görüntüsü, "Sanki birileri Tatlıses'e komplo kurmuş" yorumunu beraberinde getirdi.

• 20 Şubat 2021 - 12:55 • Son Güncelleme:
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Ekrana döndüğü günden beri ilgiyle takip eidlen 'İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi ekrana gelecek 14'üncü bölümünde, sunucu İbrahim Tatlıses'in yeni imajı çok konuşuldu.

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69 yaşındaki sanatçının saçlarındaki değişim dikkat çekti. Hürriyet gazetesinden Orkun Ün, "Bu İşin Sorumlusu El Kaldırsın" başlıklı yazısında, sürpriz imaj değişikliğine vurgu yaptı."İbrahim Tatlıses’in yeni imajını görüp ‘bu neeee’ diyen kaç kişiyiz? Çok fazlayız eminim.

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Oysa adam ne güzel işini yapıyordu. Şarkılarını her hafta daha güzel söylüyor, işte 'eski İbrahim Tatlıses' dedirtiyordu. Şimdi bu imaj değişikliği de nereden çıktı?

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Öyle bir hale sokmuşlar ki ‘İmparator’u sanki başka biri çıkmış ortaya. Saçlar biraz daha koyuya boyanmış. Alnının üstündeki açıklık komple kapatılmış. Peruk mu değil mi dakikalarca çözemediğim bir saç çıkmış ortaya.

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Birileri de çıkmış diyor ki ‘Tatlıses 10 yıl gençleşti’. Ne alakası var Allah aşkına. Peki giydiği o kıyafete ne demeli?

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Bilmem kaç beden büyük bir pantolon, kötü renk bir ceket. Biri sanki kasıtlı olarak 'İmparator ha, dur ben şimdi göstereceğim sana imparatoru' demiş ve Tatlıses’e bir komplo kurmuş gibi.

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Eski fotoğraflarında alnının sağ üstünde açıklık vardır İbrahim Tatlıses’in. Öyle kazınmıştır hafızlarımıza İmparator. Biz onu öyle severiz. O yüzden kusura bakmayın ama yüz bin kere olmamış bu yeni imaj dedikleri şey.

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Tatlıses’i, bayram sabahı zorla uyandırılıp, kahvaltı sofrasına oturtulmuş bir ‘aile büyüğü’ kılığına kim soktuysa, kimin intikamıysa bu, vakit geçmeden toplantı odasına alınsın.

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Yeri gelmişken ilk Türk kadın şarkı sözü yazarı olan Fikret Şeneş’i de anmak isterim. 16 Şubat’ta ölüm yıldönümüydü bu ‘şahane kadın’ın.

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Ne güzel söylemiş usta isim, 'Her Yaşın Bir Güzelliği Var' şarkısında; Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla. Benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar. Bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var."

11100 BİN TL

100 BİN TL!

Aynı zamanda zayıflama programına girdiği konuşulan 'İmparator' lakaplı usta şarkıcının, sekiz haftalık bu program için 100 bin TL harcadığı iddia edildi.

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