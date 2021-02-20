'İbrahim Tatlıses'in yeni imajı kimin fikri?'

Ne güzel söylemiş usta isim, 'Her Yaşın Bir Güzelliği Var' şarkısında; Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla. Benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar. Bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var."