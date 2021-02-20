• 20 Şubat 2021 - 12:55 • Son Güncelleme:
'İbrahim Tatlıses'in yeni imajı kimin fikri?'
'İbo Show' programı ile yıllar sonra sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses, bu kez hafızalara kazonan şarkılarıyla değil imajıyla gündemde... Usta sanatçının son görüntüsü, "Sanki birileri Tatlıses'e komplo kurmuş" yorumunu beraberinde getirdi.
• 20 Şubat 2021 - 12:55 • Son Güncelleme:
1
Ekrana döndüğü günden beri ilgiyle takip eidlen 'İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi ekrana gelecek 14'üncü bölümünde, sunucu İbrahim Tatlıses'in yeni imajı çok konuşuldu.
2
69 yaşındaki sanatçının saçlarındaki değişim dikkat çekti. Hürriyet gazetesinden Orkun Ün, "Bu İşin Sorumlusu El Kaldırsın" başlıklı yazısında, sürpriz imaj değişikliğine vurgu yaptı."İbrahim Tatlıses’in yeni imajını görüp ‘bu neeee’ diyen kaç kişiyiz? Çok fazlayız eminim.
3
5
7
9
11