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• 28 Ocak 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:

Kimberley Garner'ın plaj şıklığı

İngiltere'de yayınlanan 'Made in Chelsea' adlı reality şov ile ünlenen Kimberley Garner, tatildeki halleriyle gündem oluyor. Garner, beyaz bikini takımıyla plajın dikkat çeken isimlerinden oldu.

• 28 Ocak 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:
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Rol aldığı 'Made In Chelsea' adlı TV şovuyla adını duyuran Kimberley Garner, sevgilisiyle Miami'de tatiline devam ediyor. Plajda boy gösteren ünlü isim fit görüntüsü ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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Plaj giyim tasarımları yapan 29 yaşındaki Garner, sahildeki görüntüsüyle sık sık gündem oluyor. Beyaz bikini takımıyla tarzını plajda da yansıtan Garner, rüzgar yüzünden kıyafetinin arkası açılsa da plajı terk etmedi.

3BURADAYIM AMA ÇOK KATIYIM

"BURADAYIM AMA ÇOK KATIYIM"

Sevgilisiyle birlikte keyif yapan ünlü isim, koronavirüs yüzünden eleştirilere maruz kalınca, "Buradayım ama yine de çok çok katıyım. Her yerde partilere giden insanlar görüyorum ve bu bana doğru gelmiyor" demişti.

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29 yaşındaki güzel, tatili sırasında kendi koleksiyonlarının tanıtımını da yapıyor. TV ünlüsü, her gün koleksiyonuna ait bir başka bikini ya da mayoyla plajda görüntüleniyor.

5OYUNCULUKTAN SONRA MODA DÜNYASINA YÖNELDİ

OYUNCULUKTAN SONRA MODA DÜNYASINA YÖNELDİ

Önce İngiltere'de oyunculuk eğitimi alan Kimberley Garner, sonra da Kaliforniya'ya giderek eğitimini orada sürdürdü. 2012 yılında katıldığı 'Made In Chelsea' adlı yapım sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu. Fakat sonra moda alanına yöneldi.

6SEVGİLİSİYLE TATİLDE

SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlamada olan İngiltere'den uzaklaşıp tatilin tadını çıkaran 29 yaşındaki güzel, geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisiyle samimi şekilde görüntülenmişti.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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