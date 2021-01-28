Kimberley Garner'ın plaj şıklığı

"BURADAYIM AMA ÇOK KATIYIM" Sevgilisiyle birlikte keyif yapan ünlü isim, koronavirüs yüzünden eleştirilere maruz kalınca, "Buradayım ama yine de çok çok katıyım. Her yerde partilere giden insanlar görüyorum ve bu bana doğru gelmiyor" demişti.