• 28 Ocak 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:
Kimberley Garner'ın plaj şıklığı
İngiltere'de yayınlanan 'Made in Chelsea' adlı reality şov ile ünlenen Kimberley Garner, tatildeki halleriyle gündem oluyor. Garner, beyaz bikini takımıyla plajın dikkat çeken isimlerinden oldu.
• 28 Ocak 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:
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Rol aldığı 'Made In Chelsea' adlı TV şovuyla adını duyuran Kimberley Garner, sevgilisiyle Miami'de tatiline devam ediyor. Plajda boy gösteren ünlü isim fit görüntüsü ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
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