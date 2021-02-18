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• 18 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:

Neslihan Atagül'den yeni paylaşımlar

Sağlık sorunları nedeniyle başrolünde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılan oyuncu Neslihan Atagül, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.

• 18 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:
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Sürpriz şekilde rol aldığı diziden ayrılan ve ‘Geçirgen Bağırsak Sendromu’ nedeniyle sevenlerini bir hayli endişelendiren Neslihan Atagül'ün iyileşme süreci devam ediyor.

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28 yaşındaki oyuncu, hızla kilo kaybedince geçtiğimiz haftalarda hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koymuştu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmıştı.

3İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM

"İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"

Zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" ifadelerini kullanmıştı.

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Rol aldığı diziye veda eden oyuncu, "4-5 kilo verdim. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" demişti.

5BİR ZAMANLAR...

"BİR ZAMANLAR..."

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun, "Bir zamanlar..." notunu düştüğü fotoğrafları büyük ilgi görmüştü. Atagül'ün gönderisine binlerce yorum ve 1,5 milyondan fazla beğeni gelmişti.

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Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'den yeni bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki güzel, araç içinde çektiği selfie'yi, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

7YÜZÜ GÜLÜYOR

YÜZÜ GÜLÜYOR

Ünlü oyuncu bir diğer paylaşımında ise neşeli haliyle takipçilerini sevindirdi. Bahçede poz veren Atagül'ün yüzünün gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

8KADİR, EŞİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR

KADİR, EŞİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR

Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde eşi Kadir Doğulu'nun ayakkabı bağcığını bağladığı anları sosyal medyada yayınlamıştı. Ünlü oyuncunun gönderisi, "Kadir, eşinin üzerine titriyor" şeklinde yorumlanmıştı.

9GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

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Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.

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