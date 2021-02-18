• 18 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:
Neslihan Atagül'den yeni paylaşımlar
Sağlık sorunları nedeniyle başrolünde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılan oyuncu Neslihan Atagül, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.
• 18 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:
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Sürpriz şekilde rol aldığı diziden ayrılan ve ‘Geçirgen Bağırsak Sendromu’ nedeniyle sevenlerini bir hayli endişelendiren Neslihan Atagül'ün iyileşme süreci devam ediyor.
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Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'den yeni bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki güzel, araç içinde çektiği selfie'yi, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.
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KADİR, EŞİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR
Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde eşi Kadir Doğulu'nun ayakkabı bağcığını bağladığı anları sosyal medyada yayınlamıştı. Ünlü oyuncunun gönderisi, "Kadir, eşinin üzerine titriyor" şeklinde yorumlanmıştı.
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GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?
Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.
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