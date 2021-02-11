Nuri Alço'nun hesabı hack'lendi! 60 bin TL dolandırdılar

Zehra Aslan Şahin'ın ifadesi şöyle: "Nuri Bey'i tanıdığım ve güvendiğim için mesaj attım. Bana bir cep numarası atılarak irtibata geçmem söylendi. Aradım ve bana referansımın kim olduğunu sordular. 'Nuri Bey' dedim ve bana hesap numarası yollayarak, para gönderdiğime dair dekontumu ve kendi hesap numaramı istediler. Bana finansal bir şirket (Western Union) üzerinden paramın işletileceğini, daha sonra bana daha fazla para geleceğini söylediler."