• 11 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
Nuri Alço'nun hesabı hack'lendi! 60 bin TL dolandırdılar
Nuri Alço'nun sosyal medya hesabını ele geçiren kimliği belirsiz kişiler, ünlü oyuncunun takipçilerine yönelik paylaşım yaparak bahis sitesi adı altında paranın işletileceğini ve daha fazla para kazanacaklarını söyleyerek dolandırdı. Hesabı ele geçirilen Nuri Alço ve 60 bin TL dolandırılan takipçisi Zehra Aslan Şahin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
• 11 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
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Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço'nun sosyal medya hesabını ele geçiren hackerlar, dolandırıcılık amacıyla takipçilerine paylaşım yaptı. Alço'nun hesabını ele geçirenler, yaptıkları paylaşımda bahis siteleri adı altında paranın işletildiği ve fazla para kazanılacağını söyleyerek kişileri dolandırdı. Olayın ardından dolandırıldığını fark eden Zehra Aslan Şahin ve Nuri Alço, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
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"NEDEN BU KADAR ÇOK PARA İSTİYORSUNUZ?"
Günaydın'dan Buse Pehlivan'ın haberine göre; Savcılığa ifade veren mağdur Zehra Aslan Şahin, "Nuri Alço'yu şahıs olarak tanırım, kendisini sosyal medya hesabından takip etmekteyim. 9 Şubat günü Nuri Bey'in sosyal medya hesabından 'Mehmet Ali Bey sayesinde bugün tekrar 69 bin TL kazandım. Gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar mesaj atsın. Mehmet Bey'e yönlendireceğim' şeklinde paylaşım gördüm" ifadelerini kullandı.
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Zehra Aslan Şahin'ın ifadesi şöyle:
"Nuri Bey'i tanıdığım ve güvendiğim için mesaj attım. Bana bir cep numarası atılarak irtibata geçmem söylendi. Aradım ve bana referansımın kim olduğunu sordular. 'Nuri Bey' dedim ve bana hesap numarası yollayarak, para gönderdiğime dair dekontumu ve kendi hesap numaramı istediler. Bana finansal bir şirket (Western Union) üzerinden paramın işletileceğini, daha sonra bana daha fazla para geleceğini söylediler."
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"Aralıklarla verilen hesap numarasına parça parça paralar yollamaya başladım. Neden benden bu kadar çok para istediklerini sorduğumda beni görüntülü arayarak ofis ortamı gösterdiler, inandırıcılık sağladılar. Bankadan kredi çekmemi söylediler onu da gönderdim. Neden hala para göndermediklerini ısrarla sordum, oyalamaya devam ettiler."
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"HERKES ÇOK DİKKATLİ OLSUN, İNANMASIN"
Suç duyurusunun ardından konuşan Nuri Alço, "Sosyal medya hesabım ele geçirildi. Maalesef bunun yüzünden bahis sitesi karşımıza çıktı ve benim adıma bütün herkese 'şu kadar kazandıracağız' diyerek bu kişiler kandırmış. Hanımefendi benim adıma güvenerek ve benim ağzımdanmış gibi yazılan yazılara inanarak 60 bin TL ödemiş. Çünkü güvendikleri bir insan var karşılarında" şeklinde konuştu.
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