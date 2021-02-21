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• 21 Şubat 2021 - 15:07 • Son Güncelleme:

Özge Özder'den annelere tavsiye: Rejim yapmayın, emzirin!

Geçtiğimiz günlerde kızı Eva Luna'yı kucağına alan oyuncu Özge Özder, doğum kilolarından kurtuldu. 56 kiloya düştüğünü açıklayan Özder, "Süt vererek aldığım kilolar da hızla eriyor. Rejim yapmayınız, emziriniz anneler!" dedi.

• 21 Şubat 2021 - 15:07 • Son Güncelleme:
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2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, 10 gün önce minik kızlarını kucaklarına almıştı. İlk kez anne olmanın heyecanının yaşayan Özder, kendisi gibi yeni doğum yapan takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

2REJİM YAPMAYIN, EMZİRİN

"REJİM YAPMAYIN, EMZİRİN!"

Ünlü oyuncu, "52 kilo ile hamile kalmıştım... Üstümde, hipertansiyonun yaptığı ödem ve şişkinlik ile 15 kilo vardı. Ödem derhal gitti, sadece süt vererek aldığım kilolar da hızla eriyor. Bir haftalık lohusalık... Ama sadece 4 kilo... Aferin bize! Rejim yapmayınız, emziriniz anneler!" dedi.

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Daha sonra yeni bir paylaşımda bulunan Özder, emzirerek kilo verme ile ilgili açıklamasını eleştirenlere yanıt verdi.

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Çiçeği burnunda anne, "Canım anne adayları ve anneler; Sizden gelen ısrarcı sorular üstüne paylaşım yapıyorum. Kendi kendime tartı fotosu koymak aklımın ucundan geçmez. Tecrübe kişiseldir. Genelleme yapmak narsistik bir cehalet olur. Sadece sorularınıza cevaben, ben sezaryen doğum yaptım. 15 kilo almıştım. Doğum sonrası diyet uygulamadım, çünkü yanlış buluyorum. Evet işe döneceğim ama kilo vermesem de sorun yok" dedi.

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"Ekranda olduğum gibi görüneceğim. Bebeğin beslenmesi, sağlığı her şeyden önemli. Şu an vücut şekillendirici bir şey kullanmıyorum. Vücudum, şimdilik sadece emzirerek kilo veriyor. Biliyorum her anne emziremiyor ya da her bünye farklı mutlaka... Birbirimizi bilmişlik taslayan ve alıngan bir kanaldan algılamazsak güzel olur"

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Özder, sözlerine; "Çünkü çok bilmişlik en sevmediğim şeydir. Mesela ben, bana kendi deneyimlerini yazan anneleri keyifle okuyorum. Kişisel deneyimi olduğunu hep aklımda tutarak; şimdi lütfen mastit yani süt düğümlenmesi yaşayan anneler bana öneride bulunsunlar, Biraz da ben sorayım. Öperim" diye devam etti.

7KIZLARININ DOĞUMUNU DUYURMUŞLARDI

KIZLARININ DOĞUMUNU DUYURMUŞLARDI

Özge Özder, müjdeli haberi sosyal medya hesabından vermiş, hamileyken verdiği pozuna "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım..." notunu düşmüştü. Üç yıldır evli olduğu Sinan Güleryüz ise haberi, "Ailemize, hayatımıza, yuvamıza hoş geldin... Benim Ay Tanrıçam, güzel yüzlüm..." mesajıyla paylaşmıştı.

8DOĞUM MOLASI VERMİŞTİ

DOĞUM MOLASI VERMİŞTİ

Kanal D’nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan 'Sadakatsiz'de 'Derya' karakterine hayat veren Özge Özder, doğum nedeniyle diziye kısa bir ara vermişti.

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